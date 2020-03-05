Bilal Türkiye Şampiyonu oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un alt yapısından yetişen Bilal Can Kaymakoğlu, Sivas’ta düzenlenen küçük ve yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonası’nda elde ettiği birincilik ile Avrupa Şampiyonası’na katılmayı hak kazandı. Şampiyonada yarışan bir diğer Büyükşehir Kağıtsporlu Can Altun ise 38 kilogramda serbest stilde 5’inci olarak milli takıma girmeye hak kazandı.

BÜYÜK GURUR YAŞATTILAR

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında Sivas’ta düzenlenen küçük ve yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’nin birçok ilinden 300’ü aşkın sporcu katıldı. Şampiyonaya Büyükşehir Belediye Kağıtspor alt yapısından yetişen Bilal Can Kaymakoğlu ile Can Altun yaptıkları derecelerle büyük gurur yaşattı.





BİLAL VE CAN MİLLİ TAKIM YOLUNDA

Şampiyonada mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor alt yapısından yetişen Bilal Can Kaymakoğlu, rakiplerini tek tek yenerek zirveye yerleşti ve 68 kilogram serbest stilde Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonada yarışan bir diğer Büyükşehir Kağıtsporlu Can Altun da 38 kilogramda serbest stilde 5’inci olarak milli takıma girmeye hak kazandı.

BİLAL AVRUPA YOLCUSU

Türkiye Şampiyonası’nda elde ettiği birincilik ile Bilal Can Kaymakoğlu, haziran ayında Bulgaristan’da düzenlenecek olan Küçük ve Yıldız Avrupa Şampiyonası’na Türkiye’yi ve Kocaeli’ni temsilen katılmayı hak kazandı.