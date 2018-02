Binicilik sporuna merakları iş kapısı odu

Tarihi dizilerin, televizyon kanallarının vazgeçilmezleri arasında yer almaya başlamasıyla at binmeyi bilen yardımcı oyuncu ve figüranlar, setlerde öncelikli tercih edilen oyuncu adayları olarak görülüyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 dönümlük alana kurulu at çiftliğinde, binicilik eğitimi alan Murat Özcan (36) ile Emrullah Bayrak (36), sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla cast ajanslarının dikkatini çekti.

Yaklaşık 3 yıldır yaptıkları ata sporunu ekranlara taşıma fırsatı bulan 2 yakın arkadaş, bu alanda kendilerini daha da geliştirerek, hem sevdikleri ata sporunu yapıyor hem de para kazanıyor.

Yardımcı oyuncu Murat Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, at biniciliğine yaklaşık 3 yıl önce hobi amacıyla başladığını, daha sonra aldığı eğitimlerle bunu avantaja dönüştürdüğünü söyledi.

Türkiye'de at biniciliği sporunun yaygın olmadığını ifade eden Özcan, tarihi dizilerde özellikle figüran ve yardımcı oyunculukta at biniciliğine hakim kişilerin az olduğunu kaydetti.

- "At biniciliği benim için ek kazanç kapısı oldu"

Özcan, tarihi dizilerde at biniciliğinin, bu spora olan ilgisini arttırdığını anlatarak, Kartepe'deki bir at çiftliğinde verilen eğitimlere katıldığını söyledi.



Bu süreçte, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Diriliş Ertuğrul dizisi ekibinin dikkatini çektiğini belirten Özcan, "Sinema-dizi oyuncularında at biniciliği yaygın değil. Baş rollerin dışındaki yardımcı oyuncular ile figüranların çok bildiği bir spor dalı değil. Burada profesyonel hocalar sayesinde 3 yılda iyi denecek kadar at biniciliği yapıyorum. Bunun rol aldığım dizide benim için çok avantajı vardı. Bu sayede at biniciliği benim için hem severek yaptığım sporu gerçekleştirme hem de ek kazanç kapısı oldu."



Yardımcı oyuncu Emrullah Bayrak, aldığı at biniciliği eğitimi sayesinde tarihi dizilerde çok güzel roller oynadığını anlatarak, bunu spor olarak yapmanın dahi kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.



- "Sette çok ciddi önlemler var"

At çiftliğinde aldıkları eğitimin kendilerini geliştirme konusunda çok faydalı olduğunu belirten Bayrak, dizilerde aldıkları rollerle maddi anlamda güzel kazançlar elde ettiklerini ancak asıl amaçlarının tarihi değeri olan bir işte bulunmak olduğuna dikkati çekti.

Bayrak, dizideki sahnelerde en çok kıyafetlerden dolayı ata binmekte zorlandıklarını anlatarak, "Bazı figüranlar rol alabilmek için ata binebileceklerini söylüyor. Çekimler başlamadan önce bu kişileri at biniciliğini bilip bilmedikleri deneniyor. At biniciliğini bilmeyenleri bir daha kesinlikle ata bindirmiyorlar. Sette çok ciddi önlemler var."

İşletme sahibi Resul Ubay, yaklaşık 5 yıldır Kartepe'de binicilik alanında eğitimler verdiklerini belirterek, özellikle tarihi dizilerin artmasıyla ata sporuna ilginin arttığını söyledi.

Çiftliklerinde günlük gezinti turlarının yanında, profesyonel at biniciliği eğitimi de verdiklerini anlatan Ubay, "Çiftliğimizde dizilerde oynayan oyuncu ve figüran arkadaşlarımız var. Onlara gerekli binicilik derslerini veriyoruz. Özellikle bu arkadaşlarımıza hızlandırılmış şekilde temel at biniciliği eğitimi veriyoruz." dedi.