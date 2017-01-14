Ciddi yatırımlar yapan Başkan ilker Çakır ve ekibi sezon sonunda gülmek siterken mor beyazlı taraftarlar da özledikleri şampiyonluğa bir kez daha kavuşmak amacında. Gebzesporlular artık mutlu sona ulaşmak istiyor.
Refik Sıla GÜVENÇ
Bunca Jaba boşa gitmesin!
Ergun Ortakcı hamlesiyle ses getiren ve ardından süper ligde fırtınalar estiren Brezilyalı Jaba ile hücum hattına önemli bir takviye yapan Gebzespor, artık şampiyonluk için her adımı atmış durumda.
Ciddi yatırımlar yapan Başkan ilker Çakır ve ekibi sezon sonunda gülmek siterken mor beyazlı taraftarlar da özledikleri şampiyonluğa bir kez daha kavuşmak amacında. Gebzesporlular artık mutlu sona ulaşmak istiyor.