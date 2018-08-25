Büyükşehir ile Sınavlarını Kazandılar

Gençlerin zorlu sınavlarda başarılı olması Büyükşehir’in Ücretsiz Spor Okulları’nda uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimin kalitesinden kaynaklanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’nün Ücretsiz Spor Özel Yetenek Kursları’nda sınavlara hazırlanan gençler başarıları ile göz doldurdu. Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 22. Dönem ve Askeri Okullar Sınavlarına Spor Özel Yetenek Kurslarında hazırlanan 16 kursiyer POMEM 22. Dönem sınavını kazanırken, 7 kursiyer Askeri Okullar Sınavı’nı kazandı. Öğrenciler bu sınavlara alanında uzman eğitmenlerin gözetiminde hazırlanıyor. Gençlerin bu zorlu sınavlarda başarılı olması ise verilen eğitimin kalitesinden kaynaklanıyor.

ONLAR ARTIK POLİS ADAYI

Merakla beklenen 22. Dönem POMEM sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçlar; sınavlara Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı Ücretsiz Özel Yetenek Kursları’nda hazırlanan gençlerin yüzünü güldürdü. Ücretsiz kurslarda 22. Dönem sınavlarına hazırlanan 16 kursiyer, girdikleri sınavlarda başarılı olarak, polis adayı olmaya hak kazandı.

ASKERİ OKULLARI KAZANDILAR

Sonuçları merakla beklenen sınavlardan bir tanesi de Askeri Okullar Sınavı’ydı. Kursiyerler Askeri Okullar Sınavı’nın zorlu fiziksel yeterlilik sınavına Ücretsiz Spor Özel Yetenek Kursları ile hazırlandı. Askeri Okullar için asil ve yedek listeler www.msb.gov.tr adresi üzerinden ilan edildi. Sınavlara hazırlanan kursiyerlerden 7’si Askeri Okullar da eğitim görmeye hak kazandı.





BAŞKAN GENÇLERE ÖNEM VERİYOR

Ücretsiz Spor Özel Yetenek Kursları, gençlere büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmaoğlu’nun yönlendirmesiyle dört yıl önce hayata geçirildi. Bu kurslara, lise ve üniversitelerin spor özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilen bölümlerine girmek isteyen gençler katıldı. Kurslarının açılmasının ardından çok sayıda genç kayıt yaptırarak sınavlara hazırlanmaya başladı.

BAŞKAN’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Askeri Okullar ve 22. Dönem POMEM sınavlarını kazanan kursiyerler, önceki gün Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi’ye gençlere ücretsiz sunulan hizmetlerden dolayı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette kursiyerler, her alanda gençlere değer veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmaoğlu’na teşekkürlerini iletti.





TÜM SINAVLARA HAZIRLIYOR

Gençler; PAEM, Spor Liseleri, PÖH, POMEM, PMYO, BESYO, Askeri Okulları ve görevde yükselme gibi hazırlık kurslarında uzman eğitmenler ile sınav takvimlerine uygun dönemlerde Ücretsiz Spor Özel Yetenek Kursları’nda hazırlanabilme olanağı yakalıyor.







BESYO VE PMYO DEVAM EDİYOR

Bu yıl Spor Liseleri, POMEM ve Askeri Okullar kurslarının sınav sonuçları açıklandı. Sınav takvimine göre İzmit ve Gebze’de Ücretsiz Özel Yetenek Kursları’nda Besyo kursları devam ediyor. Şuan PMYO kursu için kayıtlar devam etmektedir. PMYO için başvurular Spor Şube Müdürlüğü’nden ücretsiz yapılabiliyor.



BAŞARININ SIRRI BÜYÜKŞEHİR

Hazırlıklarda tempolu koşu, açma-germe hareketleri, arttırma koşulları, şınav ve mekik egzersizleri yaptırılıyor. İzmit İlçesinde 50. Yıl Spor Salonunda, Gebze bölgesinde ise Çayırova Şehit Er Mücahit Okur İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Gençlerle İzmit bölgesinde 2 antrenör, Gebze bölgesinde 1 antrenör ilgileniyor.