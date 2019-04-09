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Buz Hokeyi Milli Takımı Kocaeli'de

Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı, Kocaeli'de kampa girdi.

Buz Hokeyi Milli Takımı Kocaeli'de

09 Nisan 2019 Salı 10:24

Gebze Olimpik Buz Pisti'nde 19 Nisan'a kadar sürecek kampa 26 sporcu katıldı.

Keith McAdams'ın antrenörlüğündeki milli takımın aday kadrosunda yer alan sporcular şunlar:

Tolga Bozacı, Muhammed Karagül, Ahmet Tuğrul Dilli, Ogün Kadir Uzunali, Yusuf Kenan Kars, Fatih Faner, Emrah Savaş, Savaş Canburak Aktürk, Hakan Berk Salt, Alp Berke Elakaş, Gökalp Solak, Emre Faner, Ahmet Hars, Ömer Faruk Kars, Yusuf Halil, Ferhat Bakal, Emrah Özmen, Sarp Demirezen, Fatih Tayğar, Sait Bingöl, Muhammed Sefa Takar, Muhammed Sefa Kavaz, Abdulkadir İnanç, Serkan Gümüş, Taylan Berke Anlar, Sam Cengiz Oktay Çıplak.



AA
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