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Çayırovaspor Antalya’da güç depoluyor!

Çayırovaspor, devre arası kamp çalışmalarını yapmak üzere Antalya’ya hareket ederken ekibimiz hazırlıklarını burada devam ettiriyor.

Çayırovaspor Antalya'da güç depoluyor!

27 Aralık 2016 Salı 16:00

 

Ciddi bir çalışma programıyla ligin ikinci yarısına bomba gibi girmek isteyen ekibimizde moraller yerinde.

ÇAYIROVA ÇALIŞIYOR

BAL temsilcimiz Çayırovaspor, devre arası kamp çalışmalarını yapmak üzere Antalya’ya gitti. Atlantis Otel’de kampa giren yeşil siyahlılar, ayağının tozuyla antrenmanlarına devam ediyor. Bölgesel Amatör Lig temsilcilerimizden Çayırovaspor, ligin ikinci yarısının hazırlıkları sürdürmek üzere Antalya Belek’e gitti. Atlantis Otel’de 11 günlük bir kamp süreci geçirecek olan yeşil siyahlılar, çalışmalarına devam ediyor. Çift antrenman programıyla çalışmalarını sürdürecek olan Eyüp Tutçuoğlu’nun öğrencileri, sabah antrenmanlarını saat 09.00’da akşam antrenmanlarını ise saat 16.00’da gerçekleştirecek.

İLK MAÇ YARIN

Öte yandan yeşil siyahlıların hazırlık maç takviminde değişikliğe gidildi. Daha önce 31 Aralık’ta oynanacağı açıklanan Ankara Demirspor karşılaşması, Çayırovaspor’un son kamp gününde 6 Ocak’ta oynanacak. Yeşil siyahlı temsilcimiz Antalya’daki ilk hazırlık karşılaşmasında yarın Darıca G.B patentli futbolcu Mustafa Kara’nın da forma giydiği Halide Edip Adıvarspor ile karşılaşacak.

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