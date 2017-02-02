SPOR:
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Çayırova'ya 'Tam Donanımlı' Spor Salonu!

Bir spor salonu daha Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dinamik bir nesil için spor salonları oluşturmaya devam ediyor.

Çayırova'ya 'Tam Donanımlı' Spor Salonu!

02 Şubat 2017 Perşembe 14:53

Okullara yapılan spor salonları öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmeden her an spor yapmalarına olanak sağlıyor. Beden eğitimi derslerinde açık havaya çıkamayan öğrenciler Büyükşehir’in yaptığı spor salonlarında her türlü aktivitelerini gerçekleştirebiliyorlar.

TAM DONANIMLI

Duş ve soyunma odalarıyla tam donanımlı yapılan spor salonları pek çok spor dalının yapılabileceği şekilde tasarlanıyor. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Çayırova Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne spor salonu inşasını sürdürüyor. Çevre temel betonu dökülen yapının tribün çalışmaları sürüyor. 

220 KİŞİLİK TRİBÜN

Salonun zemin katında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı voleybol sahası yer alacak. Spor salonunda 220 kişilik tribün, antrenör odası, soyunma odaları, duşlar ve tuvaletler ve büfe bulunacak.
 
Birinci katta ise diğer faaliyetlerin yapılabileceği 3 adet salon yer alacak. 
Salonun yapımında 33 ton demir, 1840 metrekare kenetli çatı ve cephe kaplaması, 115 ton yapı çeliği, 15 ton hasır çelik, yaklaşık bin metreküp hazır beton kullanılacak.
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