Çayırova'ya 'Tam Donanımlı' Spor Salonu!
Bir spor salonu daha Kocaeli Büyükşehir Belediyesi dinamik bir nesil için spor salonları oluşturmaya devam ediyor.
TAM DONANIMLI
Duş ve soyunma odalarıyla tam donanımlı yapılan spor salonları pek çok spor dalının yapılabileceği şekilde tasarlanıyor. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Çayırova Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne spor salonu inşasını sürdürüyor. Çevre temel betonu dökülen yapının tribün çalışmaları sürüyor.
220 KİŞİLİK TRİBÜN
Salonun zemin katında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı voleybol sahası yer alacak. Spor salonunda 220 kişilik tribün, antrenör odası, soyunma odaları, duşlar ve tuvaletler ve büfe bulunacak.
Birinci katta ise diğer faaliyetlerin yapılabileceği 3 adet salon yer alacak.
Salonun yapımında 33 ton demir, 1840 metrekare kenetli çatı ve cephe kaplaması, 115 ton yapı çeliği, 15 ton hasır çelik, yaklaşık bin metreküp hazır beton kullanılacak.