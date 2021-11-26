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ÇESK Basketbol yoluna doludizgin devam ediyor

Çayırova Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) Basketbol takımı ligde 5. maçına çıktı. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen mücadelede İzmitspor ile karşı karşıya gelen yeşil mavililer rakibini 77 - 46’lık farklı skorla mağlup etti.

ÇESK Basketbol yoluna doludizgin devam ediyor

26 Kasım 2021 Cuma 20:05


BAŞKAN ÇİFTÇİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ÇESK Basketbol - İzmitspor karşılaşmasını tribünden takip etti. Devre arasında sahneye davet edilen Başkan Çiftçi, tribünleri selamlayarak taraftara takımlarını yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti. Güzel bir atmosfer olduğuna değinen Çiftçi, sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Dolu tribünler önünde oynanan karşılamada başa baş geçen ilk periyodun ardından ikinci periyodla beraber üstünlüğü tamamen ele geçiren ÇESK Basketbol, maçı da farklı kazandı. ÇESK basketbol elde ettiği galibiyetle 5. maçında 3. galibiyetine ulaşırken üst üste iki maç kazanma başarısına da ulaştı.

ÜÇLÜK YARIŞMASI GECEYE RENK KATTI
Müsabakanın devre arasında üçlük yarışması yapıldı. Kızlar ve erkekler olarak iki kategoride yapılan yarışmayı erkeklerde Durmuş Çulha, kızlarda Asya Seçkin kazandı. Birinciler ödül olarak basketbol topu kazanırken ödüllerini Başkan Bünyamin Çiftçi’nin ellerinden aldı.



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