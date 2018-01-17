ÇESK Jimnastik Takımı Kocaeli Birincisi

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü bünyesinde spor faaliyetlerine devam eden Jimnastik takımı yeni yılda ilk başarısını elde etti. Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kocaeli İl Geneli Artistik Jimnastik Turnuvası’na 34 öğrenci ile katılan ÇESK Jimnastik takımı Çayırova’yı en iyi şekilde temsil edip yeni başarılar elde ederek ilçemize döndü. 16 Ocak 2018 Salı günü Kocaeli Vinsan Jimnastik Salonu’nda düzenlenen turnuvada Minik Erkekler B grubu ve Minik Kızlar A grubunda takım birinciliği elde eden ÇESK sporcuları, küçük kız takımı birinciliği, küçük erkek takım ikinciliği ve ferdi maçlarda dördüncülük dereceleri ile yine Jimnastik branşında Çayırova’nın gururu oldular.

Toplamda 4 Kupa 16 Madalya

Toplamda 4 kupa 16 madalya kazanan minik sporcular aldıkları derecelerle göz doldurdular. Çayırova’da sporu canlandırmak ve 7 ayrı branşta Milli sporcular yetiştirme amacı ile kurulan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, Jimnastik branşının yanı sıra Karate, Futbol, Basketbol, Masa Tenisi gibi branşlarda da geçtiğimiz yıl çeşitli başarılara imza atmıştı.