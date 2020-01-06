ÇESK U-15 ve U-17’de sahaya indi

ÇESK U-15 takımı sezonun ilk maçını hafta sonu Çayırova Gençlerbirliğispor ile oynadı. Çayırova Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapatan ÇESK, ikinci yarıda da 2 gol buldu ve müsabakadan 4-0 galip ayrılarak sezona iyi bir başlangıç yaptı. Beylikbağı Stadı’nda Beylikbağıspor ile karşılaşan U-17 takımı ise müsabakadan 3-2 mağlup ayrıldı. Bu sonuçlar ile ÇESK haftayı 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile kapatmış oldu.