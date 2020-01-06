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ÇESK U-15 ve U-17’de sahaya indi

Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (ÇESK) U-15 ve U-17 klasmanında ilk maçlarını oynadı.

ÇESK U-15 ve U-17'de sahaya indi

06 Ocak 2020 Pazartesi 10:18


 ÇESK U-15 takımı sezonun ilk maçını hafta sonu  Çayırova Gençlerbirliğispor ile oynadı. Çayırova Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapatan ÇESK, ikinci yarıda da 2 gol buldu ve müsabakadan 4-0 galip ayrılarak sezona iyi bir başlangıç yaptı. Beylikbağı Stadı’nda Beylikbağıspor ile karşılaşan U-17 takımı ise müsabakadan 3-2 mağlup ayrıldı. Bu sonuçlar ile ÇESK haftayı 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile kapatmış oldu.

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FutbolSporÇESK U-15Gençlerbirliğiçayırova
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