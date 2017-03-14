Çocuklar çok sevindi

Gebze Fırtına Taraftarlar Derneği çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gökhan Altıntaş ve ekibi bu kez Kars-Sarıkamış Karaurgan ilkokulundaki öğrencilerle bir araya gelerek onlara malzeme yardımında bulundular.
FIRTINA BOŞ DURMUYOR
Gebze Fırtına Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanlığına ikinci kez seçilen Gökhan Altıntaş ve ekibi bu başarılı çalışmalarını bütün hızıyla devam ettiriyorlar. Bu kez Gebze Fırtına Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Gökhan Altıntaş Başkan Yardımcısı Türksen Koç, Yönetici Recep Avcı’nın yanı sıra Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve Gebze Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Yücel Yılmazel 10-12 Mart tarihlerinde Kars, Sarıkamış’a giderek Karaurgan ilkokulunda bulunan 85 öğrenciye özel paketlerde hazırlanan hediye taktim ettiler. Gebze Fırtına Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Gökhan Altıntaş ve beraberindekiler yine ayrıca öğrencilerin her birine birer adet Trabzonspor atkısı hediye ettiler.
HEDİYELER VERDİK