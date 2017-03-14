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Çocuklar çok sevindi

Çocuklar çok sevindi

Çocuklar çok sevindi

14 Mart 2017 Salı 18:33

Gebze Fırtına Taraftarlar Derneği çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gökhan Altıntaş ve ekibi bu kez Kars-Sarıkamış Karaurgan ilkokulundaki öğrencilerle bir araya gelerek onlara malzeme yardımında bulundular.

 

FIRTINA BOŞ DURMUYOR

Gebze Fırtına Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanlığına ikinci kez seçilen Gökhan Altıntaş ve ekibi bu başarılı çalışmalarını bütün hızıyla devam ettiriyorlar. Bu kez Gebze Fırtına Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Gökhan Altıntaş  Başkan Yardımcısı Türksen Koç, Yönetici Recep Avcı’nın yanı sıra Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve Gebze Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Yücel Yılmazel 10-12 Mart tarihlerinde Kars, Sarıkamış’a giderek Karaurgan ilkokulunda bulunan 85 öğrenciye özel paketlerde hazırlanan hediye taktim ettiler. Gebze Fırtına Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Gökhan Altıntaş ve beraberindekiler yine ayrıca  öğrencilerin her birine birer adet Trabzonspor atkısı hediye ettiler.

 

HEDİYELER VERDİK

Gebze Fırtına Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı  Gökhan Altıntaş “Fırtına Trabzonspor Taraftarlar Derneği olarak sosyal yardımlaşma projelerimiz çerçevesinde Anadolu’muzun güzel kenti Kars Sarıkamış Karaurgan İlkokulu’na 85 tane öğrencimize güzel hediyelerimizi takdim ettik.  Buradaki amacımız Trabzonspor’umuzun aşkını, taraftar sevgisini Anadolu’muza aşılamaktır. Tek gayemiz budur. Daha önce Trabzon Maçka, Ağrı Doğu Beyazıt, Trabzon Of Çaykara ve bugün de Kars Sarıkamış Karaurgan İlköğretim Okulundayız. Öğrencilerimize hediyelerimizi takdim ettik. Trabzonspor’umuzun aşkını Anadolu’muzun bu güzide kentine aşılayacağız. Daha önce de söylediğimiz gibi bize her yer Trabzon.” dedi. Personel “Karaurgan İlkokulu olarak vermiş olduğunuz hediyelerden dolayı çok teşekkür ederiz. Büyük bir memnuniyet duyduk. Çocuklarımızı sevindirdiğiniz için tekrardan teşekkür ederiz.” dedi.
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