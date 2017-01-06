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Darıca çok gol atacak adam arıyor!

Darıca Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Mustafa Öztürk, kamp süreci ve transfer çalışmaları hakkında gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Öztürk, “Ofansif kanat oyuncusu arıyoruz bizi kaleye taşımalı” dedi.

Darıca çok gol atacak adam arıyor!

06 Ocak 2017 Cuma 12:32

GAZETEMİZE KONUŞTU

Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nda gruplara kalan ve 3. Ligde yoluna başarılı bir şekilde devam eden temsilcimiz Darıca Gençler Birliği, Antalya’da ki kamp çalışmalarını sürdürüyor. Takımın son durumu ve transfer çalışmaları hakkında sorularımızı yanıtlayan Darıca Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Mustafa Öztürk çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ÇOK GOL ATACAK KANAT OYUNCUSU ARIYORUZ!

Transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Öztürk, “3-4 transfer gerçekleştirdik. Şu anda bir transfer daha yapmayı planlıyoruz. Az para alacak, çok gol atacak bir ofansif kanat oyuncusu arıyoruz. Bu transferle çalışmamızı noktalayacağız. Fakat hafta sonu hazırlık maçı oynayacağız. Eğer bu maçın ardından hocamız yeni eksikler belirlerse yine transfer yapabiliriz” dedi.

TAKIMIN MORALİ YERİNDE!

Takımın kamp sürecini oldukça verimli geçirmeye çalıştığının altını çizen Öztürk, “Oyuncularımız ve teknik heyetimiz en verimli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Takımın morali gayet yerinde. Hafta sonu hazırlık maçını takip etmek üzere bende Antalya’ya gideceğim.” Şeklinde konuştu. Samet KAHRAMAN

 

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