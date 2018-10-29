Darıca GB başkentten 1 puanla döndü

Oktay Derelioğlu’nun teknik direktörlük görevine gelmesiyle iki maç galibiyet yakalayan temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği Ankara’da Etimesgutspor ile karşı karşıya geldi.
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada temsilcimiz, 54. Dakikada Muhammet Emre Kalkan’ın attığı golle 1-0 mağlup duruma düştü. Rakibi karşısında oldukça mücadeleci bir futbol oynayan temsilcimiz Aytaç’ın ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle penaltı atışı kazandı. Maçın 73. Dakikasında kullandığı penaltı atışını gole çeviren Coşkun Yılmaz, maçın skorunu da belirledi 1-1.