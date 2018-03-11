Darıca GB rövanşı aldı

Karşılaşmaya hızlı başlayan Darıca GB aradığı ilk golü karılaşmanın 37.dakikasında Cafercan‘ın korner atışından gelen topa mükemmel kafa vuran Halil topu ağlarla buluşturdu.

40.dakikada Halil’in ileriye taşıdığı topla buluşan Cafercan müsait pozisyonda topu auta gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Darıca GB’nin 1-0’lık üstünlüğü ile bitti.

Darıca GB karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başladı. 57. dakikada Aziz’in sağ kanattan hızla çıktığı atakta, ceza sahasına çıkardığı topa çok sert vuran Bünyamin topu filelerle buluşturdu: 2-0

90. dakikada Bünyamin yaklaşık 25 metreden vurdu kaleci Gökhan’dan dönen topu Emrah tamamladı. 3-0

Karşılaşmanın sonuna maçın 4. hakemi tarafından 5 dakika ilave edildi. 90+2. dakikada Oktay kaleci Gökhan’la karşı karşıya kaldı. Gökhan Oktay’ı yere indirdi ve karşılaşmanın hakemi tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Emrullah penaltı atışını gole çevirdi ve karşılaşma Darıca GB’nin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmada güvenlik üst seviyedeydi.