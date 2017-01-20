Darıca Karetede İddialı!

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, atletizmde elde ettiği başarıları yeni transferlerle karate branşına da taşımayı hedefliyor.

Avrupa Gençler Kros Şampiyonası'nda son üç yıl üst üste elde ettiği şampiyonluklarla adından söz ettiren Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, karate branşında yaptığı yeni transferlerle Bolu’da yapılacak Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası’nda şampiyonluklar hedefliyor.

Kulüp Başkanı Mustafa Öztürk, teknik sorumlu Adnan Şamdan ve başantrenör Ahmet Akçay ve karate takımı, şampiyona öncesi Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ı ziyaret etti.

Karabacak, kulüp yöneticileri ve sporcuları kabulde yaptığı konuşmada, atletizmin ardından karate branşını da resmi olarak hayata geçirmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Özellikle bölgemizde yetişen yetenekli gençlerimizi spora kazandırma adına kurduğumuz Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübümüz Türkiye ve Avrupa şampiyonlarında önemli dereceler elde ederek güvenimizi boşa çıkarmadı. Kulübümüzü karate branşında da en iyi şekilde temsil etme adına önemli sporcuları kadromuza kattık. İnanıyorum ki atletizmde olduğu gibi karate branşında da bölgemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Şimdiden bütün sporcularımıza başarılar diliyorum."

Kulüp Başkanı Mustafa Öztürk de gençlere yapılan yatırımın ülkemizin geleceğine yatırım yapmak olduğunu dile getirerek, karate branşında da önemli başarılar elde edeceklerini söyledi.

Öztürk, dünya şampiyonu milli karateci Eray Şamdan'ı transfer ettiklerini sözlerine ekledi.



KOCAELİ (AA)