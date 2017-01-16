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Darıca Kupa Sınavında!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. hafta maçları hafta içinde oynanacak. Sekiz grupta birbirinden zorlu 16 tane maçın hepsi ATV, ASPOR ve A2 ekranlarında olacak.

Darıca Kupa Sınavında!

16 Ocak 2017 Pazartesi 14:53

Ekibimiz Darıca Gençlerbirliği, Perşembe günü saat 19.00’da Beşiktaş İle Vodafone Arena Stadında konuk olacak. Ziraat Türkiye Kupasında 3 puanı bulunan Darıca Gençlerbirliği zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkarmak amacında.

Mustafa Ulaş GEÇAL

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