DARICA OLİMPİYAT HEYECANI YAŞIYOR

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Karatecisi Eray Şamdan, bugün Fransa’nın Başkenti Paris’de yapılan Olimpiyat elemelerinde Tokyo 2021 vizesi aldı. Geçtiğimiz ay Hırvatistan’da Büyükler Avrupa Şampiyonu olarak kariyerinin 7. Avrupa Şampiyonluğunu elde eden Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Sporcumuz, Fransa’da yapılan Kalifikasyon maçlarında adeta tarih yazdı. Olimpiyata gidecek 3 sporcunun belirlendiği Tokyo Elemeleri’nde 4’lü finale kalan Şamdan, destan yazarak Darıca’nın ilk Olimpiyat sporcusu oldu.

3 YILDIR MÜCADELE ETTİĞİ ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Milli formayı ilk kez giydiği 14 yaşından beri kazanılmadık madalya, kırılmadık rekor, elde edilmeyen başarı bırakmayan, Genç yaştaki kariyerine 7 Avrupa, 1 Dünya Şampiyonluğu, 2 Avrupa, 1 Dünya Üçüncülüğü sığdıran, onlarca Premier Lig maçı kazanıp, Balkan Şampiyonluklarına ambargo koyan Darıca ve Kocaeli’nin Milli Gururu, Olimpiyat şampiyonluğuna da göz kırptı. İki sıkletin birleşimi olan 67 kilogram elemelerinde gündüz seansında 5 güçlü rakibini de farklı yenerek tatamiden zaferle ayrılan madalya avcısı, akşam seansında 4’lü finalde mücadele etti. Bu müsabakalarda da ilk üçe adını yazdıran Şamdan, çocukluktan beri hayali olan, 3 yıldır mücadelesini verdiği Olimpiyat kotasını elde etti.

SPORCUYA DESTEK OLAN DARICA BELEDİYESİ’NİN TARİHİ BAŞARISI

Darıca Belediyesi’nin açık desteğini her zaman arkasında hisseden, spora ve sporcuya önem veren Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın her daim başarısını onore ettiği Şampiyon sporcu, kendisine verilen destekleri Olimpiyat vizesi alarak boşa çıkarmadı. Başarının haklı gururunu yaşayan Teknik Direktör Adnan Şamdan, her zaman yanlarında olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a, DARES Kulüp Başkanı Hüsamettin Ergül’e verdikleri destekten dolayı teşekkür ederken, sevinçlerini paylaşarak tebriklerini ileten tüm sevenlerine minnettar olduklarını vurguladı. Şamdan, “10 yıldır Milli Takımımızın çeşitli kategorilerinde, dünyanın sayısız ülkesinde, yüzlerce turnuva, binlerce müsabaka ve kazanılan başarılarımızın karşılığını Olimpiyat kotası olarak almanın mutluluğu içindeyiz. Tokyo’da Kocaeli ve Darıca’nın ilk Olimpiyat madalyasını getirmenin sözünü veriyoruz.” dedi.

BIYIK: “OLİMPİYAT MADALYASI DARICA’YA GELECEK”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da milli sporcuyu başarısından dolayı tebrik ederek “Darıca’mızın ve ülkemizin gururu Eray Şamdan hak ettiği Olimpiyat vizesini alarak hepimizin göğsünü kabarttı. Darıca Belediyesi olarak her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki Olimpiyatlarda da başarılı olacak ve ülkemize madalya ile dönecek. Biz de şimdiden ilk olimpiyat madalyasının Darıca’ya geleceği günü bekliyoruz. Başarısından dolayı Eray kardeşimi, kulüp başkanı ve antrenörlerini tebrik ediyorum. İnşallah yapacağımız yatırımlarla ilçemizden yeni şampiyonlar yetişmesini sağlayacağız” dedi.