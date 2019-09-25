banner462
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca Spor Salonu'nun tribünleri belirginleşti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Darıca’da inşa ettiği 1800 kişilik dev spor salonunun tribünleri iyice belirginleşti.

Darıca Spor Salonu'nun tribünleri belirginleşti

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:13

Darıca’da dev bir spor salonu inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına hızla devam ediyor. Darıca İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapımına başlanan spor salonu, toplam 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip olacak.  Geçtiğimiz aylarda tribün katı demirleri de bağlanan spor salonunun tribün kısmı iyice belirginleşti.

 

ÇELİK ÇATI ANKRAJLARININ MONTAJI YAPILDI

Spor kenti Kocaeli yolunda emin adımlarla projelerini bir bir hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca’da dev bir spor salonu inşa ediyor.  Darıca’da yaşayan 4 ila 24 yaş aralığında 75 bin 350 ve civar ilçelerdeki binlerce gencin yararlanacağı dev spor salonunda çalışmalar hızla sürüyor. Bodrum kat duvar imalatlarını tamamlayan Büyükşehir ekipleri, aynı işi zemin katta devam ettiriyor. Yapının kalıp ve demir imalat işlerini tamamlayan ekipler, çelik çatı ankrajlarının montajını gerçekleştirdi.

 

BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHASI

Büyükşehir Belediyesi okullara spor salonu kazandırmaya devam ediyor. Öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda spor eğitimi almaları için yapılan spor salonları çeşitli sporların icra edilebileceği şekilde yapılıyor. Bugüne kadar pek çok okulun yanında inşa edilen okul tipi spor salonlarının yanında ilçelere dev spor salonları da kazandıran Büyükşehir, bunlardan birini de Darıca’da 1800 kişilik seyirci tribünü olacak şekilde yapıyor. Bodrum, zemin ve tribün kat şeklinde inşa edilecek olan yapı, pek çok sporun yapılmasına imkân verecek.

 

 

BİN 800 KİŞİLİK TRİBÜN

Yapının bodrum katında 55 araçlık otopark yer alacak. Bu katta ayrıca iletişim odası, mekanik oda, mescitler, giyinme odaları ile duş alanları ve depolar bulunacak. Zemin katta ise bin 126 metrekare alanda basketbol ve voleybol sahası oluşturulacak.  Zemin katta ayrıca VIP odası, sporcu girişi, plates-aerobik salonu, fitness salonu ve çok amaçlı salon yer alacak. Bu katta ofis, antrenör odaları, hakem odaları, müdür odası, ilk yardım odası, basın toplantı odası, haberleşme odası,  güvenlik odası, mutfak, kantin, 6 adet soyunma- duş-wc alanları, engelli soyunma- duş-wc alanları ve depo bulunacak. Yapıda bin 800 kişilik seyirci tribünü oluşturulacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dostluk Maçında Bir Araya Gelindi Dostluk Maçında Bir Araya Gelindi
Mavi Beyazlı judocular madalya mücadelesi verecek. Mavi Beyazlı judocular madalya mücadelesi verecek.
ULAŞIMPARK'DAN TAKIMA DESTEK ULAŞIMPARK'DAN TAKIMA DESTEK
MORAL MOTİVASYON YÜKSEK OLSUN MORAL MOTİVASYON YÜKSEK OLSUN
Şamdan Olimpiyat Yolunda Bir Engeli Daha Aştı Şamdan Olimpiyat Yolunda Bir Engeli Daha Aştı
Bayramoğlu’nda kazanan Almanya oldu! Bayramoğlu’nda kazanan Almanya oldu!
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Dostluk Maçında Bir Araya Gelindi
Gebze Duraklı ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği ile Gebze Şileliler Derneği dostluk maçında bir araya...

Haberi Oku