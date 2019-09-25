Darıca Spor Salonu'nun tribünleri belirginleşti

Darıca’da dev bir spor salonu inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına hızla devam ediyor. Darıca İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapımına başlanan spor salonu, toplam 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Geçtiğimiz aylarda tribün katı demirleri de bağlanan spor salonunun tribün kısmı iyice belirginleşti.

ÇELİK ÇATI ANKRAJLARININ MONTAJI YAPILDI

Spor kenti Kocaeli yolunda emin adımlarla projelerini bir bir hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca’da dev bir spor salonu inşa ediyor. Darıca’da yaşayan 4 ila 24 yaş aralığında 75 bin 350 ve civar ilçelerdeki binlerce gencin yararlanacağı dev spor salonunda çalışmalar hızla sürüyor. Bodrum kat duvar imalatlarını tamamlayan Büyükşehir ekipleri, aynı işi zemin katta devam ettiriyor. Yapının kalıp ve demir imalat işlerini tamamlayan ekipler, çelik çatı ankrajlarının montajını gerçekleştirdi.

BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHASI

Büyükşehir Belediyesi okullara spor salonu kazandırmaya devam ediyor. Öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda spor eğitimi almaları için yapılan spor salonları çeşitli sporların icra edilebileceği şekilde yapılıyor. Bugüne kadar pek çok okulun yanında inşa edilen okul tipi spor salonlarının yanında ilçelere dev spor salonları da kazandıran Büyükşehir, bunlardan birini de Darıca’da 1800 kişilik seyirci tribünü olacak şekilde yapıyor. Bodrum, zemin ve tribün kat şeklinde inşa edilecek olan yapı, pek çok sporun yapılmasına imkân verecek.

BİN 800 KİŞİLİK TRİBÜN

Yapının bodrum katında 55 araçlık otopark yer alacak. Bu katta ayrıca iletişim odası, mekanik oda, mescitler, giyinme odaları ile duş alanları ve depolar bulunacak. Zemin katta ise bin 126 metrekare alanda basketbol ve voleybol sahası oluşturulacak. Zemin katta ayrıca VIP odası, sporcu girişi, plates-aerobik salonu, fitness salonu ve çok amaçlı salon yer alacak. Bu katta ofis, antrenör odaları, hakem odaları, müdür odası, ilk yardım odası, basın toplantı odası, haberleşme odası, güvenlik odası, mutfak, kantin, 6 adet soyunma- duş-wc alanları, engelli soyunma- duş-wc alanları ve depo bulunacak. Yapıda bin 800 kişilik seyirci tribünü oluşturulacak.









