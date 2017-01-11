Darıca’dan iyi prova 2-0

İkinci yarıya ağırlığını koyan sarı yeşilli temsilcimiz, Denizli BŞB’den transfer ettiği Özer Kutlu’nun golüyle maçta 1-0 öne geçti. Bu gol sonrasında ataklarını sıklaştıran Darıca G.B takımı, oyuna sonradan dahil olan iki genç yıldızıyla rakibin fişini çekti. Emre Alan’ın sağ kanattan güzel ortasında klas bir dokunuş yapan Oğuzhan Ceylan maçın da skorunu tayin etti: 2-0 Sezona Darıca G.B’nin başında start veren ardından ligin 6.haftasında görevinden ayrılan Teknik Direktör Ramazan Silin, dün Kozan Belediyespor’un başında sarı yeşilli temsilcimize rakip oldu. Maç öncesinde eski öğrencileri ve Darıca G.B yönetimi ile hasret gideren Silin, Darıca G.B’ye şampiyonluk yolunda başarılar diledi. Darıca G.B’nin Kozan Belediyespor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını Kulüp Başkanı Mustafa Öztürk ve Futbol Şube Sorumlusu Mücahid Vural da izledi.



Selçuk Esmer GEÇAL