Dilovası açılışa hazır!

Geçtiğimiz yıl sonunda temeli atılan ve kısa sürede yapımı tamamlanan Diliskelesi’nde ki Emre Toprak Halı Saha ve Spor Tesisi, Pazartesi günü yapılacak görkemli açılış töreni ile Dilovalılar’ın hizmetine alınacak.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir tarafından, seçim sürecinde Diliskelesi Mahallesi gençlerine sözü verilen Diliskelesi Halı Saha ve Spor Tesisi 12 Nisan 2021 (Pazartesi) günü saat 11:00’de açılıyor. Geçtiğimiz yıl sonun da temeli atılan Diliskelesi Halı Saha ve Spor Tesisi kısa sürede tamamlanarak açılışa hazır hale getirildi.

TESİSİN ADI BELLİ OLDU

Açılış öncesi Dilovası gençleri, sosyal medyada kampanya başlatarak, Başkan Şayir'den yeni tesise 2017 yılında yakalandığı amansız hastalık yüzünden hayatını kaybeden Emre Toprak’ın isminin verilmesini talep etmişlerdi.

Başkan Hamza Şayir’de gençlerin bu talebini mecliste gündeme getirdi.Yapılan oylama neticesinde AK Partili Meclis Üyelerinin oyları ile yeni tesisin; Diliskelesi’nin sevilen isimlerinden Diliskelesi Spor Kulübü yöneticisi Merhum Emre Toprak'ın adını taşımasına karar verildi.

FİTNES SALONU VE KAFETERYA YAPILDI

2 bin metrekare alan üzerine yapılan Diliskelesi Spor Tesisi’nde 1200 m2 kapalı halı saha, 165 kişilik kapalı tribün, 200 m2 fitness salonu, 5 adet soyunma odası, 170 m2 kafeterya, iki adet teras bulunuyor. Kısa sürede yapımı tamamlanan Diliskelesi Halı Saha ve Spor Tesisi’nde çevre düzenlemeleri ve 21 yeni dekoratif aydınlatma direği ile çevre düzenlemesi de bitirilmiş oldu.

EĞİTİM VE SPOR İLE YÜKSELEN ŞEHİR

Gençlere ayrı önem verdiğini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir açılış öncesi yaptığı açıklama da “Hayatım boyunca gençlere, eğitime ve spora büyük önem verdim. Biliyorum ki bu ülkenin geleceği gençlerimizle güzelleşecek. Eğitimli, sağlıklı bir nesil hem ülkemizi hemde ilçemizi daha güzel yerlere getirecektir. Bu bilinçle çıktığımız yolda, ‘Eğitimle ve Spor ile Yükselen Şehir Dilovası” mottosu ile hız kesmeden hizmetlerimize devam ediyoruz” dedi.

TÜM HALKIMIZI AÇILIŞIMIZA BEKLİYORUZ

Allah’ımıza şükür ki iki yılda eğitimde ve sporda gençlerimizi geleceğe hazırlamak için önemli yol kat ettik. Hizmetlerimizin bir yenisini daha hayata geçiriyoruz. 12 Nisan Pazartesi günü de saat 11:00’de yine gençlerimize sportif alanda önemli bir hizmet verecek olan Emre Toprak Halı Saha ve Spor tesisimizin hep birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı ve özellikle gençlerimizi koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşecek olan açılışımıza bekliyorum” dedi.













