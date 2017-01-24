Dilovası üzüldü 2-1

Zorlu karşılaşmada rakibine konuk olan ekibimiz sahadan 2-1’lik yenilgiyle ayrılarak önemli bir virajdan puansız ayrıldı. Çekişmeli geçen karşılaşmada rakibine teslim olan ekibimiz lig yolunda önemli bir kayıp yaşarken maç sonunda üzüntü yaşayan taraf oldu. Mustafa Ulaş GEÇAL

İLİMTEPE FK: 2

DİLOVASI BLD: 1

STAT: Körfez Esentepe

HAKEMLER; Mehmet Bahar ***, Erhan Atakay ***, Akın Büyüköztürk ***

İLİMTEPE FK: Berkay ***, Fatih Berber ***, Sait ** (Dk 32 Burak Kabakoz ***), Sinan Özkan ***, Enes Malik ***, Burak Kurtça ***, Cenk ** (Dk 76 Sinan Kurubaş **), Fatih Önercan ***, Beratcan ***, Galip Fatih ***, Ömer Gürkan *** (Dk 87 Ersoy **)

DİLOVASI BLD: Özencan ***, Yakup Dilbaş ***, Yakup Şahin ***, Furkan **, Resul ***, Bilal ** (Dk 75 Serkan **, Osman ** (Dk 83 Onur **), İsmail ** (Dk 46 Adem **), İdris ***, Mahmut **, Özgür **

GOLLER;Ömer Gürkan Dk 46, Osman Dk 68, Galip Fatih Dk 90+2

NOT: Galip Fatih Dk 87 penaltı kaçırdı