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Dünya Şampiyonu Güreşçiden Kocaeli Valisine Ziyaret

Gürcistan Tiflis'te düzenlenen Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Mili Güreşçilerimiz Ali İmamoğlu, Abüldülhamit Altun beraberindeki Antrenör Emriye Kotbaş ile birlikte Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’u ziyaret ettiler

Dünya Şampiyonu Güreşçiden Kocaeli Valisine Ziyaret

06 Aralık 2019 Cuma 22:59

 Milli Güreşçilerimize, Dünya Şampiyonu olmalarından dolayı kendileriyle gurur duyduğunu ve diğer sporcularımıza örnek olacaklarını belirten Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy ise ziyarette yaptığı konuşmalarında; “Sporun farklı dallarında ilimizde başarı sağlandığını görmek mutlu ediyor. Değerli antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Sporun daha başarılı bir noktaya taşınması, güreşte arkadaşlarımızın kürsüye çıkarak, madalyalarını almaları, onların çalışmalarıyla orantılı bir durum. Sporcu arkadaşlarımızın başarılarının devamını diliyor ve onları kutluyorum.” diyen Sayın Valimiz konuşmalarının ardından  Mili Güreşçilerimiz Ali İmamoğlu, Abüldülhamit Altun beraberindeki Antrenör Emriye Kotbaş ile birlikte günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.
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