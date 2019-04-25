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Eski Futbolcu GTÜ'de Söyleşiye Katıldı

Eski futbolcu Fatih Tekke, Gebze Teknik Üniversitesi Trabzonsporlular Topluluğu'nun organize ettiği söyleşi programına konuk oldu.

Eski Futbolcu GTÜ'de Söyleşiye Katıldı

25 Nisan 2019 Perşembe 16:48

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Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ) düzenlenen programa, rektör yardımcısı Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu, Trabzonspor taraftarı ve öğrenciler katıldı. 

Programda konuşan Tekke, Trabzon Köprübaşı’nda 7 çocuklu dar gelirli bir ailenin çocuğu olduğunu belirterek, Trabzonspor altyapısından başlayıp, Rusya ekiplerinden UEFA Kupası şampiyonluğu yaşadığı Zenit’e uzanan futbol serüvenini öğrencilerle paylaştı.

İşini her zaman iyi yapmayı, doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamayı kendine şiar edindiğini belirten Tekke, o dönemlerde bir gün ülke çapında tanınan bir futbolcu olacağını tahmin etmediğini ama Allah’ın yardımı ve yeteneğiyle bugünkü Fatih Tekke olduğunu söyledi. 


Gençlere tavsiyelerde de bulunan Tekke, "Üç kelime futbol hayatımda önemli olmuştur. Bunlar, itibar, şöhret ve şahsiyettir. İtibar ve şöhret karşınızdaki insanların size verdiği şeylerdir. İnsanlar onları sizden alırsa hiçbir şeyiniz kalmaz. Ama şahsiyetiniz varsa o alınmaz. Bu ülkede değerle kimse ilgilenmez, herkes önemle ilgilenir. Bugün önemliyseniz değerlisinizdir, değerliyseniz siz önemli değilsinizdir. Yarın karşınıza çıkacak olan bunlar olacak. Başarmak önemli ama ahlaksızca başarmak önemli değildir." dedi.

Gençken haksızlığa gelemediğini ve tepkisini her fırsatta ortaya koyduğunu söyleyen spor adamı, önüne çıkan engeller ve haksızlıkların kendisine fırsat olduğunu ve milli takıma yükseldiğini aktardı. 

Trabzonspor’un ligdeki durumu, altyapı ve Türk futbolu hakkında da konuşan Tekke, kendisi gibi genç teknik adamların bir yerlere gelmeleri için kişisel yetenekleri ve başarılarından daha ziyade "etiket" gerektiğini, bunun değişmesi gerektiğini söyledi.

Tekke, amacının teknik adam olarak bir gün Trabzonspor’u çalıştırmak olduğunu da belirtti.

Söyleşinin ardından plaket takdim edilen Tekke, katılımcılarla fotoğraf çekildi.




AA
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Fatih TekkeGTÜTrabzonspor
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