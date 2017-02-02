Futbolcular hırs küpü

Kritik maça 3 puan parolasıyla hazırlanan Menekşe’de morallerin yerinde olduğu gözlendi. Şampiyonluk yarışında bu maçı kazanmaktan başka çaresi olamayan mor-beyazlılar, 2-2’lik maçın rövanşını alacağına inanıyor. Oyuncularını kritik maç öncesinde uyaran teknik patron Ergun Ortakcı, kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını her fırsatta takıma anlatıyor. Temsilcimiz bugün Alaettin Kurt Stadı’nda Sultangazi maçının taktiksel provasını gerçekleştirecek. Tam sahada yapılacak çift kale maç sonunda Sultangazi müsabakasının ilk 11’i büyük oranda şekillenecek.