Gebze, Avrupa Hareketlilik Haftası’na Hazır

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası; 25 Eylül Cumartesi günü Eskihisar’da düzenlenecek etkinlikle Gebze’de kutlanacak.

Her yıl 16-22 Eylül tarihlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Herkes İçin Spor Federasyonu ve bölgedeki spor kulüpleri ile işbirliğine giden Gebze Belediyesi, 25 Eylül Cumartesi günü, Eskihisar’da ‘’Herkes İçin Her Yerde Spor’’ teması ile duyurduğu bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor.

HERKES İÇİN HER YERDE SPOR

Gebze Belediyesi’nin ‘’ Herkes İçin Her Yerde Spor’’ teması ile duyurduğu Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri Cumartesi günü saat 06:30’da Eskihisar’da başlayacak yürüyüş ile start alacak. Saat 08:00’de okçuluk sporu ile devam edecek etkinliklere yoğun bir katılım bekleniyor.