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Gebze maçına bayan hakem

Merkez Hakem Kurulu(MHK), Gebzespor’un Pazar günü deplasmanda Atlasspor ile karşılaşacağı 90 dakikaya kadın hakem ataması yaptı.

Gebze maçına bayan hakem

13 Aralık 2019 Cuma 11:11

Mücadeleyi Balıkesir bölgesi hakemlerinden Zeynep İrem Sengir yönetecek. Kariyerinde 6’ncı kez BAL müsabakası yönetecek olan Sengir, 6 kez düdük çaldığı bu maçlarda 31 kez sarı, 4 kez de kırmızı kartına başvurdu. Sengir’in düdük çaldığı karşılaşmaların 3’ünü ev sahipleri, 1’ini ise konuk ekip kazanırken, 2 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Atlasspor-Gebzespor maçında Balıkesirli Sengir’in yardımcılıklarını Hasan Hüseyin Yazıcılar ve Ekrem Söğütçük yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak ise Erdeniz Gezer görev yapacak.
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