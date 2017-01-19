Gebze Tek Yürek Oldu!

Pazar günkü Ergene Velimeşe maçı öncesi partiler, sivil toplum kuruluşlar, dernekler, siyasiler, genci, yaşlısı herkes Gebzespor’a tam destek verdi. Yapılan açıklamalarda Gebzespor için Pazar günü tribünlerde olunacağı sözü verildi.

TAM DESTEK

Pazar günü sezonun kilit karşılaşmasında Gebzespor, sahasında Ergene Velimeşe ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi her kesimden Gebzespor’a tam destek geldi. Partiler, sivil toplum kuruluşlar, dernekler, siyasiler, genci, yaşlısı herkes Gebzespor’a tam destek verdi. Yapılan açıklamalarda Gebzespor için Pazar günü tribünlerde olunacağı sözü verildi. Gebzeli herkes Pazar günü takımları için tribünlerde olacak.

BAYRAM HAVASI

Ergene Velimeşe karşılaşmasının önemine değinen tüm kurum ve kuruluşlar Pazar günü stattayız mesajı verirken şampiyonluk yolunda herkesi Pazar günü saat 14.00’te maça davet ettiklerini kaydettiler. Gebzespor’u yalnız bırakmayan Gebzeliler Pazar günü bayram havasında stada akın edeceklerini kaydederken Gebzeli herkesi maça çağırdıklarını ve mor beyaz aşkla Pazar günü statta olacaklarını vurguladılar.



Refik Sıla GÜVENÇ