GEBZESPOR TARAFTARLARI BEKLİYOR!

Pazar günü sezonun en önemli maçına çıkacak olan Gebzespor, belki de kazandığı takdirde şampiyonluk kapısını aralayacak.

Mor beyazlılar Ergene karşısında iç saha avantajını kullanmak isterken bizlere çok iş düşüyor.

ÖNEMLİ MAÇ

Gebzespor Pazar günü Ergene karşılaşmasına çıkacak. Mor beyazlı ekibimiz ligin kilit karşılaşmasında rakibini iç sahada yenerek avantaj yakalamak isterken belki de kazandığı takdirde şampiyonluk kapısını aralayacak. Mor beyazlılar Ergene karşısında iç saha avantajını kullanmak isterken bizlere çok iş düşüyor. Tüm Gebzelilerin Pazar günü ne olursa olsun statta olup takımlarına sonuna kadar destek vermeleri şart.

HERKES STADA

Gebze’de nefes alıp veren herkesin Pazar günü statta yerini alıp takımlarına sonsuz destek olmaları gerekirken genci yaşlısı herkesin ekibimize destek vermesi gerekiyor. Ligin düğüm maçına çıkacak olan oyuncularımız en çok seyirci coşkusuna ihtiyacı olduğu bir ortamda her birimizin takımımıza sonsuz destek olması gerek. Tüm Gebzelilerin Pazar günü zorlu karşılaşmada koltuklardaki yerlerini alması gerek.



Refik Sıla GÜVENÇ