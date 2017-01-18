SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GEBZESPOR TARAFTARLARI BEKLİYOR!

Pazar günü sezonun en önemli maçına çıkacak olan Gebzespor, belki de kazandığı takdirde şampiyonluk kapısını aralayacak.

GEBZESPOR TARAFTARLARI BEKLİYOR!

18 Ocak 2017 Çarşamba 16:08

Mor beyazlılar Ergene karşısında iç saha avantajını kullanmak isterken bizlere çok iş düşüyor.

ÖNEMLİ MAÇ

Gebzespor Pazar günü Ergene karşılaşmasına çıkacak. Mor beyazlı ekibimiz ligin kilit karşılaşmasında rakibini iç sahada yenerek avantaj yakalamak isterken belki de kazandığı takdirde şampiyonluk kapısını aralayacak. Mor beyazlılar Ergene karşısında iç saha avantajını kullanmak isterken bizlere çok iş düşüyor. Tüm Gebzelilerin Pazar günü ne olursa olsun statta olup takımlarına sonuna kadar destek vermeleri şart.

HERKES STADA

Gebze’de nefes alıp veren herkesin Pazar günü statta yerini alıp takımlarına sonsuz destek olmaları gerekirken genci yaşlısı herkesin ekibimize destek vermesi gerekiyor. Ligin düğüm maçına çıkacak olan oyuncularımız en çok seyirci coşkusuna ihtiyacı olduğu bir ortamda her birimizin takımımıza sonsuz destek olması gerek. Tüm Gebzelilerin Pazar günü zorlu karşılaşmada koltuklardaki yerlerini alması gerek.

Refik Sıla GÜVENÇ 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
çayırovaGölcükDaricaKocaeliGebze GazetesiMor BeyazTaraftarMaçGebzespor
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bayanlar Pazar Günü Stada! Bayanlar Pazar Günü Stada!
Gençlik Merkezi Tam Gaz! Gençlik Merkezi Tam Gaz!
DARICA GB İDDİALI! DARICA GB İDDİALI!
Şampiyonluk Maçına Hazırız! Şampiyonluk Maçına Hazırız!
3. Yeni Yıl Çocuk Hokey Festivali Tamamlandı! 3. Yeni Yıl Çocuk Hokey Festivali Tamamlandı!
Avantajı Kaçırdı! Avantajı Kaçırdı!
Yukarı Çık

banner194

banner190

Bayanlar Pazar Günü Stada!
Hafta sonu lider Ergene Velimeşe’yi konuk edecek olan Gebzespor’da taraftar seferberliği başladı.

Haberi Oku