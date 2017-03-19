Gebzespor, Vefa’ya 5 attı

BAL 12. Grup’ta şampiyonluk hesapları yapan Gebzespor, Vefaspor’udeplasmanda 5-2 mağlup etti ve puanını 42’ye çıkardı.

Vefa Namık Sevik Stadı’ndaki maça ev sahibi ekip hızlı başladı ve 4. dakikada Mert Yıldırım’ın golü ile öne geçti. 1 dakika sonra Jaba skora dengeyi getirdi. 16’da Brezilyalı yıldız takımını 2-1 öne geçirdi. 29’da Umut Ceylan’ın golü ile skor 2-2 oldu. Jaba 36’da kendisinin ve takımının 3. golüne imza attı ve ilk yarı Gebzespor’un 3-2’lik üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü rakibe bırakmayan Gebzespor, Babacar Diop ve Jaba ile 2 gol daha bularak mücadeleyi 5-2 kazandı ve liderlik umutlarını sürdürdü.

GEBZESPOR’UN KALAN MAÇLARI

Kartal Bulvar

Bozüyük Vitra (D)

Edirnespor

VELİMEŞESPOR’UN KALAN MAÇLARI

Lüleburgaz Yıldırım (Hükmen kazanacak)

Sultangazispor