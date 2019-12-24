Gebze’ye yapılan spor kompleksi yükseliyor

Büyükşehir tarafından Gebze Cumhuriyet Mahallesi’ne yapılan spor kompleksinin iki ayrı binası da yükseldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’ye bir spor tesisi daha kazandırıyor. Proje kapsamında Cumhuriyet Mahallesi’ne spor salonu ve yüzme havuzundan oluşan dev bir spor kompleksi inşa ediliyor. Mahalle-okul tipi spor salonu ve kısa kulvar yüzme havuzundan oluşacak olan spor kompleksi, Gebze halkına hizmet verecek. Gebze Cumhuriyet Mahallesi’ne yapılan spor kompleksinin iki ayrı binası da gözle görülür bir şekilde yükseldi.

ÇELİK KONSTRÜKSİYON İŞLERİ TAMAM

Tüm ilçelere spor tesisleri kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir ve ülke adına yeni sporcular çıkarmak için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Alt yapısından yetiştirdiği gençler ile de göz dolduran Büyükşehir, yeni yeteneklerin de keşfedilmesi için tüm ilçelere spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzları inşa ediyor. Gebze’ye her ikisinin de bulunduğu bir spor kompleksi inşa eden Büyükşehir, spor salonunun çelik konstrüksiyon işlerini tamamlarken, çatı kaplama imalatlarına devam ediyor.

YÜZME HAVUZUNUN 1. KAT İŞLERİ BAŞLADI

Yüzme havuzunda da bir hayli işleri ilerleten Büyükşehir ekipleri, zemin kat tribün döşeme kalıbını ve tribün döşeme kirişlerinin donatılarını tamamladı. Yüzme havuzu 1’inci kat tabliye döşeme ve kiriş donatılarına başlayacak ekip, bodrum kat tuğla duvar imalatına dış duvarlardan başladı.

BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHASI

Zeminde 1070 metrekare alana sahip olacak mahalle tipi spor salonunun toplam kullanım alanı, bin 590 metrekare olacak. Yapının zemin katında Fiba onaylı pvc zemin kaplamalı basketbol ve voleybol kombine müsabaka sahası yer alacak. Bu katta A ve B takımı soyunma odaları, 250 koltuklu tribün, büfe, görevli odaları, antrenör odası, hakem odası, iki adet antrenman potası ve teknik ihtiyaç odaları bulunacak.

3 ADET SALON

Birinci katta ise 3 adet spor salonu olacak. Bu katta bir numaralı 30,00 çarpı 5,70 ölçülerinde çok amaçlı spor salonu yer alacak. Bu salonda eskrim, atıcılık, okçuluk ve masa tenisi gibi sporlar yapılabilecek. 9,10 çarpı 9,50 ölçülerindeki ikinci salon güreş, karete, teakwando, judo, fitness ve plates sporlarına imkân verecek. Üçüncü salon da güreş, karete, teakwando, judo, fitness ve plates sporları için alternatif mekân olarak kullanılacak.

6 KULVARLI YÜZME HAVUZU

Komplekste yer alacak eğitim amaçlı kısa kulvar yüzme havuzu bodrum, zemin ve bir kattan oluşacak. Bodrum katta teknik birimler, kondisyon salonu ve güreş, teakwando, judo, step, plates sporlarının yapılacağı iki adet çok amaçlı spor salonu bulunacak. Zemin katta 6 kulvarlı 1,5 metre deriliğinde havuz yapılacak.

İKİ HAVUZ

Havuz 15,60 çarpı 25 metre ölçülerinde olacak. Bu katta bir de 2 kulvarlı 80 santimetre derinliğinde 15,60 çarpı 5,20 ölçülerinde çocuk havuzu bulunacak. Yüzme havuzunun birinci katında da eğitim salonu, kafeterya ve 130 kişilik tribün yer alacak. Havuzun toplam inşat alanı 3 bin 600 metre olacak. Tesisin dışında 100 araçlık bir de otopark oluşturulacak.