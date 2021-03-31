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Gençler istedi, Başkan Şayir müjdeyi verdi!

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Gençleri’nin sosyal medyada başlattıkları kampanyaya duyarsız kalmayarak müjdeyi verdi.

Gençler istedi, Başkan Şayir müjdeyi verdi!

31 Mart 2021 Çarşamba 12:39

Dilovalı gençler, sosyal medyada başlattıkları kampanya ile Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'den özel bir ricada bulunarak;  

2017 yılında yakalandığı amansız hastalık yüzünden hayatını kaybeden Diliskelesi’nin sevilen isimlerinden Diliskelesi Spor Kulübü yöneticisi Emre Toprak'ın isminin Diliskelesi'nde yapılan ve önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan yeni spor tesisine verilmesini istediler. 

BAŞKAN ŞAYİR, GENÇLERİN KAMPANYASINA DUYARSIZ KALMADI 

Gençlerin sosyal medyada başlattığı kampanyaya, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir sosyal medya hesabından olumlu cevap verdi.  

Başkan Şayir, yaptığı paylaşımda “Gençlerimiz ne güzel düşünmüş. Bize de uygulamak düşer. Belediye Meclisimize önereceğim. İnanıyorum ki Meclis üyelerimizde bu teklife hayır demez” diyerek kampanyaya duyarsız kalmadı. 

EMRE TOPRAK İSMİ YAŞAYACAK 

Başkan Şayir, “İnşallah, yakında Diliskelesi Mahallemizde hizmete alacağımız halı saha tesisimiz ile merhum Emre Toprak kardeşimizin ismini yaşatacağız. Dilovamız; Vefa ve Spor ile Yükselen Şehir olacak” dedi. 

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