Gençler istedi, Başkan Şayir müjdeyi verdi!

Dilovalı gençler, sosyal medyada başlattıkları kampanya ile Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'den özel bir ricada bulunarak;

2017 yılında yakalandığı amansız hastalık yüzünden hayatını kaybeden Diliskelesi’nin sevilen isimlerinden Diliskelesi Spor Kulübü yöneticisi Emre Toprak'ın isminin Diliskelesi'nde yapılan ve önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak olan yeni spor tesisine verilmesini istediler.

BAŞKAN ŞAYİR, GENÇLERİN KAMPANYASINA DUYARSIZ KALMADI

Gençlerin sosyal medyada başlattığı kampanyaya, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir sosyal medya hesabından olumlu cevap verdi.

Başkan Şayir, yaptığı paylaşımda “Gençlerimiz ne güzel düşünmüş. Bize de uygulamak düşer. Belediye Meclisimize önereceğim. İnanıyorum ki Meclis üyelerimizde bu teklife hayır demez” diyerek kampanyaya duyarsız kalmadı.

EMRE TOPRAK İSMİ YAŞAYACAK

Başkan Şayir, “İnşallah, yakında Diliskelesi Mahallemizde hizmete alacağımız halı saha tesisimiz ile merhum Emre Toprak kardeşimizin ismini yaşatacağız. Dilovamız; Vefa ve Spor ile Yükselen Şehir olacak” dedi.