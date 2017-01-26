Güreşçiler, İl Seçmelerinden Geçti!

ON SIKLETTE YAPILDI
Oldukça çekişmeli müsabakalara sahne olan seçmelerde, güreşçiler, 10 sıklette mücadele etti. Alt yapıda iyi bir ivme yakalayan ve Kocaeli’deki şube sayılarını arttırarak Kocaeli’nin geneline yayılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu güreşçiler, bu turnuvada da başarılı sonuçlar elde etti. On sıklette yedi birincilik, dört ikincilik, on bir üçüncülük kazanan mavi beyazlı güreşçiler turnuvanın ise en başarılı takımı oldu. Turnuvanın hemen ardından dereceye giren Yıldız güreşçilere kupa ve madalyaları verildi.
Selçuk Esmer GEÇAL