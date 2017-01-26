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Güreşçiler, İl Seçmelerinden Geçti!

Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün yıllık faaliyet programında yer alan Yıldızlar Güreş İl birinciliği ve seçmesi Kocaeli’deki takımlarının katılımıyla Başiskele’de yapıldı.

Güreşçiler, İl Seçmelerinden Geçti!

26 Ocak 2017 Perşembe 15:33

Başiskele Spor Salonu’nda yapılan Yıldızlar Güreş il seçmesine Kocaeli'nin altı kulübü katıldı. Turnuvaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nün yanı sıra, Gebze Güreş İhtisas, Körfez Gençlerbirliği, Gebze Ahmet Pembegüllü, Karamürsel Belediyespor, Gölcük Belediyespor kulüplerinden yüze yakın güreşçi katıldı. Güreşçiler, 25-26 Şubat tarihlerinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarına girebilmek için minderde kıyasıya mücadele etti.

ON SIKLETTE YAPILDI

Oldukça çekişmeli müsabakalara sahne olan seçmelerde, güreşçiler, 10 sıklette mücadele etti. Alt yapıda iyi bir ivme yakalayan ve Kocaeli’deki şube sayılarını arttırarak Kocaeli’nin geneline yayılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu güreşçiler, bu turnuvada da başarılı sonuçlar elde etti. On sıklette yedi birincilik, dört ikincilik, on bir üçüncülük kazanan mavi beyazlı güreşçiler turnuvanın ise en başarılı takımı oldu. Turnuvanın hemen ardından dereceye giren Yıldız güreşçilere kupa ve madalyaları verildi.

Selçuk Esmer GEÇAL

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