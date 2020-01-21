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Güreşçiler Türkiye Şampiyonası yolcusu

Büyükşehir Kağıtspor’lu başarılı güreşçiler Türkiye Şampiyonası vizesi adı.

Güreşçiler Türkiye Şampiyonası yolcusu

21 Ocak 2020 Salı 12:09

U15 Küçük ve Yıldızlar Serbest Güreş Grup Şampiyonaları finalleri Türkiye’nin üç farklı ilinde düzenlendi. Balıkesir’deki 432 sporcunun katılımıyla düzenlen şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu 7 sporcu Türkiye Şampiyonası biletini kaptı.

 

7 SPORCU KOCAELİ’Yİ TEMSİL EDECEK

Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalarda Kocaeli’yi temsilen mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu M. Hüseyin Yıldırım

57 Kg’da, Bilal Can Kaymakoğlu 68 Kg’da birinci olmayı başardı. M. Zeki Karaaslan 52 Kg’da ve Ensar Çakır 57 Kg’da üçüncü Can Altun 38 Kg’da,

Batuhan Kalaycı 52 Kg’da beşinci ve Bedirhan Karakaya 48 Kg’da yedinci olarak Kocaeli’yi Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazandılar.

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Anahtar Kelimeler
GüreşKocaeliTürkiye şampiyonası
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