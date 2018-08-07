Halterde Kağıtspor Zirvede

Ordu’da yapılan Gençler ve 23 Yaş altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası’nda Mavi beyazlı halterciler, iki ayrı kiloda dereceye girmeyi başardı.

Türkiye Halter Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Gençler ve 23 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası Ordu’da yapıldı. 37 ilden 223 erkek ve 100 kadın olmak üzere toplam 323 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu halterciler zirvede yerlerini aldılar. Mavi beyazlı halterciler şampiyonada, iki ayrı kiloda dereceye girmeyi başardı.

GRUPLARDA 1. KAĞITSPOR

Büyükşehir Kağıtsporlu haltercilerden gençler kategorisinde 69 kg mücadele eden Berfin Altun Koparma'da 87 Kg, Silkme'de 113 Kg Genel Toplam'da 200 kg kaldırarak grubunda 1. oldu. 23 yaş altı kategorisinde ise 90 Kg+ mücadele eden Ceren Akarsu Koparma'da: 88 Kg Silkme'de:110 Kg Genel Toplam'da:198 Kg kaldırarak grubunda 1. oldu.