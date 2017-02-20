Hedef 15 Bin Kadın!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 'Evden Okula Anneler Spora Projesi'' tüm hızıyla devam ediyor

Gebze’de 15 bin kadının spor yapması hedefleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi her geçen gün büyüyor. Kısa süre önce başlayan proje kısa süre içinde Gebze ilçesinde bin 500 kadına ulaştı. Daha önce evde oturan ve zamanını boşa geçiren birçok kadın spor yaparak hem sağlıklarına, hem de sosyal hayatlarına güç katmanın mutluluğunu yaşıyor. Türkiye’ye örnek olan proje, Kocaeli’nin 12 ilçesindeki spor salonlarının yanı sıra Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin spor tesislerinde devam ediyor. Proje kapsamında Gebze bölgesinde 15 bin kadının spor yapması hedefleniyor.

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU’NUN PROJESİ

Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi, sporun tabana yayılması amacıyla 6 yıl önce başlatılan Ücretsiz Spor Okulları gibi yine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun imzasını taşıyor. Proje koordinatörlüğünü ise Nagehan Malkoç yürütüyor.

UYGUN YER BULUNUP DİZAYN EDİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin büyük önem verdiği proje Gebze’deki okullarda ve spor tesislerinde sürüyor. Kadınların spor yapması için her türlü detay ise titizlik düşünülüyor. Okuldaki spor salonu uygun değilse, yine okul içinde kullanılmayan bir alan düzenlenerek proje için uygun hale getiriliyor. Büyükşehir bu kapsamda gerekli tüm spor malzemelerini de okula sağlıyor.

HEDEF 15 BİN KADININ SPOR YAPMASI

Bu önemli proje içinde önemli de bir hedef barındırıyor. Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi kapsamında ilk etapta Gebze bölgesinde 15 bin kadının spor yapması amaçlanıyor.

PROJENİN AMACI

Proje, toplumda kadının konumunu yükseltmek ve bunu teşvik etmek amacıyla Kocaeli’nde yaşayan, kendini sosyal hayata kapatan kadınları evden çıkartarak sosyalleşmelerini ve özelikle de onların sportif becerilerini geliştirmelerini hedefliyor.

PROJE ORTAKLARI

Büyükşehir Belediyesi bu önemli projesinde, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, ilçe belediyeleri, ilçe Milli Eğitim, Spor ve Sağlık Müdürlükleri ile birlikte çalışıyor.

ALİ BİLGİ OKULLARDA İNCELEME YAPTI

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi de projenin yürütüldüğü Gebze ilçesindeki okul ve tesislerde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi’nin sporun ve sporcunun yanındaki hizmetlerine bir yenisini eklediğini dile getiren Bilgi, “Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nun imzasını taşıyan Evden Okula Haydi Anneler Spora projesine büyük önem veriyoruz. Amacımız, evde oturan hanımlarımızın spor ile sosyal hayata katılması ve bu sayede hem sağlıklarına hem de yaşantılarına güç katmasıdır. Projenin Kocaeli halkına hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

DİLOVASI KAYMAKAMINI ZİYARET ETTİ

Bilgi, incelemeleri sırasında Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan’ı makamında ziyaret ederek, Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Bilgi ziyarette ayrıca, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın gençlik, eğitim ve spor çalışmalarıyla ile ilgili bilgi aktardı. Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Dilovası Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Murat Babaoğlu, Dilovası Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Akif Avşar, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Koordinatörü Murat Yavuz ile Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesi’nin koordinatörü Nagehan Malkoç katıldı.