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Hocam Top Sende! Ayak Tenisi Ve Bowling Turnuvası Sona Erdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler günü kutlamaları kapsamında Spor Kenti Kocaeli’de bir ilke daha imza attı

Hocam Top Sende! Ayak Tenisi Ve Bowling Turnuvası Sona Erdi

27 Kasım 2021 Cumartesi 23:20


 

Kocaeli’de sporun her dalına ve sporculara her zaman maddi manevi destek veren Büyükşehir Belediyesi, kentte bir ilke daha imza at. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yıl ilk kez 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, ilimizdeki öğretmenlerin katım sağladığı “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hocam Top Sende! isimli bir turnuva düzenledi. Turnuva kapsamında erkek öğretmenler Ayak Tenisi Turnuvası’nda, kadın öğretmenler ise Bownling turnuvasında mücadele etti. Büyükşehir’in öğretmenleri sporla buluşturduğu turnuvuda, birbirinden renkli mücadeleler gerçekleşti. Organizasyona katılım sağlayan öğretmenler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkürlerini ifade ederek, bu tür organizasyonların devamını diledi.

 

ŞAMPİYONLUĞA DARICA MİLLİ EĞİTİM TAKIMI ULAŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında erkek öğretmenler, Ayak Tenisi Turnuvası’nda kıyasıya mücadele etti. 24 takımın katıldığı organizasyonda şampiyonluğa Darıca Milli Eğitim takımı ulaştı. Darıca Milli Eğitim takımı, finalde İzmit Efsane Ekip Takımını 2-1 yenerek şampiyonluk kupasının sahibi olurken İzmit Efsane Ekip Takımı da turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Şampiyonluk maçı öncesinde Gebze Öğretmenler Takımı rakibi Körfez Spor Takımını 2-0 yenerek Ayak Tenisi Turnuvası’nın üçüncüsü oldu.

 

GÖSTERİ MAÇI RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Final maçı sonrasında renkli görüntülere sahne olan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ziyaülhak Sarıgül‘den oluşan Kırmızı Takım ile Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Engin Çetin, Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Özhan Kurt, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın ve Kocaeli Antrenörler Derneği Başkanı Remzi Demirer’den oluşan Beyaz Takım gösteri maçı yaptı. Mücadele Beyaz Takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

 

BÜYÜKŞEHİR SPORLA BULUŞTURDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, turnuvada 12 ilçede eğitim veren öğretmenleri sporla buluşturdu. 24 takımla 144 öğretmenin katıldığı Ayak Tenisi Turnuvası maçları İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynandı. 25 takımla 125 Kadın öğretmenin katıldığı Bowling Turnuvası karşılaşmaları ise NCİTY’de bulunan özel tesiste yapıldı. Kadın öğretmenlerin stres attığı Bowling Turnuvası’nda eğlenceleri müsabakalara yansıdı. Turnuva sonunda 102 ortalama ile İzmit Artemis takımı şampiyonluğa ulaşırken 89 ortalama ile İzmit BowlinGirls takımı ikinci ve 87 ortalama ile Kandıra İlçe Milli Eğitim takımı da üçüncü oldu.

 

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hocam Top Sende! Ayak Tenisi ve Bowling Turnuvası’na dereceye giren takımlar için aynı gün final maçı sonrası ödül töreni düzenlendi. Törende dereceye giren takımlara kupa, madalya ve ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü İbrahim Aktürk ile birlikte organizasyona katılım sağlayan, Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Özhan Kurt, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın ve Kocaeli Antrenörler Derneği Başkanı Remzi Demirer tarafından verildi.

 









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