İç Sahada Galibiyete Hasret Mor Menekşeler son 3 maçtır iç saha maçını kazanamıyor.

07 Şubat 2017 Salı 17:19

Gebzespor, mabedi Alaettin Kurt Stadı’nda 3 maçtır galibiyete hasret. İç sahadaki son galibiyetini 10’uncu hafta maçında Vefa’yı 3-0 yenerek elde eden mor-beyazlı ekip, o maçtan bu yana 3 puanı bir arada göremiyor. Bozüyük Vitra ve Ergene Velimeşe’den sonra Sultangazispor ile de berabere kalan ekibimizin iç sahadaki başarısının fobiye dönüşmesi taraftarı üzdü. Hafta sonu İstanbul’da Bayrampaşa Tuna’ya konuk olacak olan Gebzespor, Bay geçireceği haftadan sonra iç sahada Uzunköprü’yü ağırlayacak.







