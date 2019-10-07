Beylikbağıspor’un yeni sezon açılış programına katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tribün isteyen taraftara” İstediğiniz tribün olsun. Onu da yaparız” dedi.

Beylikbağıspor’un sezon açılışı programına katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tribün isteyen taraftara, “İstediğiniz tribün olsun” dedi. Beylikbağı Stadı’nda gerçekleşen açılış programına Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye meclis üyeleri, Başakşehir’de forma giyen Gökhan İnler, Beylikbağı spor yöneticileri, sporcuları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

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