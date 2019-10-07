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SPOR:
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"İstediğiniz tribün olsun"

Beylikbağıspor’un yeni sezon açılış programına katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tribün isteyen taraftara” İstediğiniz tribün olsun. Onu da yaparız” dedi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 17:39

 

Beylikbağıspor’un sezon açılışı programına katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tribün isteyen taraftara, “İstediğiniz tribün olsun” dedi. Beylikbağı Stadı’nda gerçekleşen açılış programına Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye meclis üyeleri, Başakşehir’de forma giyen Gökhan İnler, Beylikbağı spor yöneticileri, sporcuları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

SPORA DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı selamlama konuşmasında, “Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek. Amatör spor kulüpleri gençlerimizin spora alışmalarında ve ilerleyen dönemde profesyonel sporcu olmalarında önemli bir yere sahip” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz tribün isteyen taraftara da, “İstediğiniz tribün olsun, onu da yaparız" dedi.

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