İYİ PARTİ’DEN TRABZONLULUAR DERNEĞİ’NE ZİYARET



STK’LARA VE DERNEKLERE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ



Başkan Yıldız, sivil toplum kuruluşları(STK) ve derneklere büyük önem verdiklerini belirterek ‘’Uzun zamandır Kocaeli’mizdeki STK ve derneklerimizi ziyaret ederek istişarelerde bulunuyoruz. Bugün de Trabzonlular Derneği yeni başkanı Fuat Uyar ve yönetimine misafir olduk. Öncelikle yeni göreviniz derneğinize, Kocaeli’mize ve ülkemize hayırlı olsun. STK’lar kentimize büyük değer katıyor. Sosyal sorumluluk projeleri ve her türlü taleplerinizde elimizden gelen desteği yapmaya hazırız.‘’ ifadelerinde bulundu.

Ardından söz alan Dernek Başkanı herkesi selamladıktan sonra ziyaretten ötürü şahsı ve derneği adına mutluluk duyduğunu ifade ederek ‘’Bizler kültürümüzü tanıtmak, kültürel zenginliklerimizi aktarmak için buradayız. Tek amacımız Kocaeli’mize, Trabzon’umuza ve ülkemize hayırlı işler yapmak.’’ dedi.



İYİ Parti ve Trabzonlular Derneği yönetim kurulu üyelerinin birbiriyle tanışıp kaynaşmasıyla samimi bir ortamda sohbet gerçekleştirdiler. Başkan Yıldız sıcak ağırlamadan dolayı Başkan Fuat Uyar ve yönetimine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Trabzonlular Derneği ziyaretinde Başkan Şanbaz Yıldız’a STK’lardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ufuk Turan ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Ali Büyükkara ve İl Gençlik Kolları STK’lardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ufukhan Aslan da eşlik etti.