İzciliğe ilgi büyük

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan ücretsiz spor okulları İzcilik branşı ile öğrenciler önemli kazanımlar sağlıyor

Öğrencilerin özgüvenlerini artırmak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve yararlı bireyler yetiştirmek amacıyla açılan izcilik branşına ilgi ise büyük. İzcilik kursları hem öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda hem de doğal mekânlarda düzenlenip izciliğin ruhu aşılanıyor.







ZİHİNSEL, BEDENSEL, SOSYAL VE RUHSAL GELİŞİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen İzcilik kurslarında öğrenciler birçok anlamda gelişim kazanıyor. Özellikle değerleri davranışa ve tutumlarına yansıtmalarında daha etkili oldukları izcilik faaliyetleri ile en çok; sevgi ve saygı, yardımseverlik, sorumluluk, milli ve manevi değerler, dostluk, adalet değerlerinin kazandırılması noktasında gelişim sağlanıyor.







İZCİLİĞE ADIM ATMALARI SAĞLANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kış dönemi ücretsiz Spor Okullarında İzcilik çalışmalarında daha önceki yıllarda olduğu gibi; ata sporu olarak olan matrak, okçuluk, izci andı ve türesi, ateş eğitimleri, düğüm çalışmaları, kuş yemliği yapımı, çadır kurma gibi etkinlikler sağlandıktan sonra izciliğe adım atmaları sağlanacak. Farklı gruplar halinde birer saat çalışan minik sporcular, kendileri gibi bütün çocukları spora davet ediyor.