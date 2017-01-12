JABA ŞAMPİYONLUĞA GELDİ!

Önemli bir kariyere sahip olan Jaba, takımımızın bundan sonraki en önemli kozlarından birisi olarak sahada olacak.



YILIN TRANSFERİ



Gebzespor uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu Jaba’yı kadrosuna katmayı başardı. Transfer piyasasını alt üst eden Gebzespor, Süper Lig’de Ankaragücü, Antalyaspor ve Osmanlıspor gibi önemli takımlarda forma giyen ünlü starı transfer etti. Son olarak Eskişehir Kurtuluşspor forması giyen Jaba, Eskişehir forması altında 11 gol atmayı başarmıştı. Önceki akşam saatlerinde Gebze’de olan Jaba, yeni takımı Gebzespor’la ilk ilk antrenmanına çıktı.



MOR BEYAZLI JABA



Dün ilk idmanına çıkan Brezilyalı futbolcu bundan böyle mor beyazlı formayı giyecek. Şampiyonluk anlamanda önemli bir adım atan Gebzespor böylece ofansif anlamda güçlenirken önemli bir ismi daha kadrosuna katmanın coşkusunu yaşadı. Süper Ligde çok önemli işler yapan ve dört büyüklerin korkulu rüyası olan Brezilyalı Jaba, hızlı ve süratli yapısı duran toplardaki etkinliğiyle Gebzespor formasını giyecek.



Refik Sıla GÜVENÇ