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Judocular Romanya'da Destan Yazdı

Ümitler Judo Avrupa Kupası’nda mavi beyazlı judocular büyük bir başarı elde ederek 3 madalya kazandı.

Judocular Romanya'da Destan Yazdı

08 Mayıs 2019 Çarşamba 10:44

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04-05 Mayıs tarihleri arasında Romanya’nın Cluj kentinde yapılan 28 ülkeden 563 judocunun yarıştığı Ümitler Judo Avrupa Kupasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu judocular geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine kürsüdeki yerini aldı.

MERVE AZAK ZİRVEYİ BIRAKMADI

Nefes kesen mücadelelere sahne olan Ümitler Judo Avrupa Kupasında toplamda 3 madalya kazanan mavi beyazlılardan Merve Azak, 44 kg’da altın madalya kazanarak Romanya’da bayrağımızı dalgalandırdı.



MADALYALARI TOPLADILAR

Cluj’daki turnuvaya katılan diğer isimlerden Müberra Güneş, 40 kg’da Ümitler Avrupa 3.’sü olurken bir diğer başarılı isim Münir Ertuğ ise +90 kg’da bronz madalya kazanarak Avrupa’da ilk kez kürsüye çıkma başarısını gösterdi.



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