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Kağıtspor Karatede Dünya Şampiyonu

Olimpiyat Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan başarılı kulüp son olarak 2021 İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonasından madalyalar ile döndü.

Kağıtspor Karatede Dünya Şampiyonu

25 Kasım 2021 Perşembe 15:34


 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor karate de koleksiyonuna yeni başarılar eklemeye devam ediyor. Olimpiyat Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan başarılı kulüp son olarak 2021 İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonasından madalyalar ile döndü.

 

MİLLİ TAKIMDAN 10 MADALYA

18-24 Kasım tarihinde İran’ ın Tahran kentinde düzenlenen 2021 İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonasında ay yıldızlı forma ile mindere çıkan Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular Burak Mert Can ve Fatih Çiçek iki altın, bir gümüş madalya kazanarak İstiklal Marşımızı tüm Dünyaya dinletti. Şampiyonada mücadele eden Türkiye milli takımı organizasyonu 2 altın, 3 gümüş ve 5'i bronz toplam 10 madalya ile tamamladı.

 

TAKIMLAR KATA'DA KAĞITSPOR RÜZGARI

3 kişiden oluşan Türkiye İşitme Engelliler Kata Milli takımında yer alan Büyükşehir Kağıtsporlu Burak Mert Can ve Fatih Çiçek zorlu şampiyonada rakiplerini tek tek yenerek finale çıkmayı başardılar. Finalde Ukrayna ile eşleşen ay yıldızlı ekip Ukraynayı yenerek Dünya Şampiyonu oldu.

 

BURAK'TAN ÖNEMLİ BAŞARI

Kata dalında Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu olan başarılı sporcu Burak Mert Can ilk defa katıldığı Kumite dalında önemli bir başarıya imza atarak 67 kilogram erkeklerde Dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya ile yurda dönmeyi başardı.










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