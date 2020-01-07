Kağıtspor’dan madalya yağmuru

Kocaeli’nin ve Türkiye’nin en köklü kulüplerinden biri olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, ulusal ve uluslararası arenalarda birçok branşta 2019 sezonunu şampiyonluklar ile tamamladı. 28 branşta 5000’i aşkın aktif sporcusu bulunan Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular 2019 yılında 304 madalya kazanmasını bildi.

304 MADALYA KAZANDI

Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü geride bıraktığımız yılda yine başarılı dereceler elde etti. Mavi beyazlı kulüp, 81 uluslararası derece, 8 dünya derecesi 15 Avrupa şampiyonası derecesi, 30 Balkan şampiyonası derecesi, 170 Türkiye derecesi elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

2020 HEDEFLERİMİZ DAHA DA YÜKSEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kulüp Başkanı Dr. Ali Yeşildal, “2019 yılı bizim açımızdan çok başarılı geçti. Aynı sonuçları 2020 yılında da tekrarlamak amacındayız. Bu dönemi yine yoğun bir yıl olarak geçireceğiz. Şampiyonalarda başarılı olan sporcularımızı, antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. ”dedi.

2019 İLKLERİN YILI

2019 yılında Kağıtspor ve milli takımlar adına mücadele eden sporcular oldukça önemli başarılar kazandı. Judoda Merve Azak Dünya şampiyonu olurken Atıcılıkta Murat İlbilgi rekor kırarak üst üste 2. kez Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Ayrıca Dünya Down Sendromlular Judo Şampiyonası’nda Türkiye tarihinde bir ilk yaşandı. Engelli judocumuz Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar, Türkiye’ye ilk dünya şampiyonluğunu kazandırarak ülkemizi gururlandırdı.

MURAT İLBİLGİ AVRUPA ŞAMPİYONU

Büyükşehir Kağıtspor’lu atıcılık sporcusu Murat İlbilgi başarılarına bir yenisi daha kattı. Genç erkekler kategorisinde mücadele eden milli sporcu, eleme atışlarında 125/118 puan atarak 2. sırada final etabına yükseldi. Final etabında da rakiplerine açık ara fark atan İlbilgi, 50/47 isabetli atış gerçekleştirdi. Başarılı sporcu yaptığı skor ile gençler Avrupa rekorunu da kırarak Avrupa şampiyonu oldu.

JUDODA ZİRVENİN ADI KAĞITSPOR

Öte yandan Türkiye Judo Federasyonu tarafından bu yıl 3.’sü düzenlediği ve 20 takımının mücadele ettiği, 2 etaptan oluşan Ümitler Türkiye Spor Toto Judo 1. Ligini Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu judocular yine şampiyon tamamladılar. Son iki yılın şampiyonu başarılı takımımız, favori gösterildiği turnuvanın düzenlendiği 3. yılında 3. kez şampiyon olmayı başardı. Mavi beyazlı takımdaki mücadele eden sporcuların hepsinin altyapıdan yetişmiş olması da alınan başarının daha değerli olmasını sağladı. Şampiyon sporcular üç yıl içerisinde mindere çıktığı 57 maçtan sadece 1 tanesinde mağlubiyet gördü.

ENGELLİLER OLİMPİYAT YOLCUSU

Engelli branşlara desteğini sürdüren Büyükşehir Kağıtspor, Judoda Avrupa ve Dünya şampiyonu oldu. Elde ettiği başarılar ile bir ilke imza atarak dünya sıralamasında zirvede yer aldı ve 2020 Tokyo Olimpiyatlara katılmayı garantiledi.

OLİMPİYAT HEDEFLERİ

Kağıtspor’un Karate, Atıcılık, Judo, Halter milli sporcuları 2020 Tokyo Olimpiyatlarında yarışabilmek adına kota yarışmalarına katılmaya devam ediyorlar.

Derecelerin branşlara göre dağılımı ise şu şekilde; Tekvando branşında 3 Türkiye, Geleneksel Okçuluk branşında 3 Uluslararası, 9 Türkiye Halter branşında 3 Uluslararası, 3 Avrupa, 10 Türkiye, Judo Branşında, 2 Dünya, 3 Avrupa Gençlik Olimpiyatları 17 altın, 14 gümüş, 19 bronz

20 altın, 14 gümüş, 15 bronz olmak üzere 49 Uluslararası derece (Avrupa Kupası, Balkan Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası) derecesi,

Güreş branşında 11 Türkiye, 1 Türkiye Büyükler, 1 Türkiye Minikler Serbest Güreş Takım 3.liği, 1 Türkiye Minikler Grekoromen Takım 2.liği, Yağlı Güreş branşında 2 Kırkpınar derecesi; Atıcılık branşında 1 Avrupa Şampiyonluğu, 5 Türkiye derecesi, Karate branşında 48 Uluslararası, 7 Avrupa, 2 Dünya, 6 Balkan, 21 Türkiye 1 Türkiye Ümit Genç, 1 Türkiye Büyükler Takım derecesi

Engelli branşlarda 22 altın, 9 gümüş, 19 bronz olmak üzere toplamda 50 Türkiye derecesi, 4 Avrupa Şampiyonası derecesi, 6 Dünya Şampiyonası derecesi elde ederek kulüp olarak kırılması zor bir rekora imza attılar.









