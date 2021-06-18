banner632
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kandıra’dan üç genç Ragby Milli takımında mücadele edecek.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 19-20 Haziran'da yapılacak Avrupa 7'li Ragbi Trophy Serisi A Grubu'nda Kocaeli’den 3 Milli Takım sporcusu gencimiz, İsrail, Romanya ve İsveç ile mücadele edecek takımda yer aldı.

Kandıra'dan üç genç Ragby Milli takımında mücadele edecek.

18 Haziran 2021 Cuma 13:45

Alınan bilgilere göre iki ayaktan oluşan Avrupa 7'li Ragbi Trophy serisinde ilk ayağı 19-20 Haziran'da Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, ikinci ayağı ise 10-11 Temmuz'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilecek olan Avrupa 7'li Ragbi Trophy Serisi'nde İsrail, Romanya ve İsveç ile mücadele edecek Büyük Erkekler 7'li Ragbi Milli Takımı'nda oynayacak sporcular arasında Kocaeli’den de 3 sporcu bulunuyor. 

Ragby Türkiye Milli takım seçmelerine katılan 40 kişi arasından seçilen Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi Spor Kulübü Ragby Takım hocası Selçuk Cömert, Mehmet Kahveci ve takım oyuncusu aynı zamanda Milli Takımın en genç sporcusu Eyüp Ensar Daş (18) Türkiye Ragby takımında ilk 12 kişilik kadroda yer alıyor.

Burdur Lavanta Tepesinde kampta bulunan Türkiye Ragby Milli takımı bu gün Zagrep’e gidiyor. Maç sonrası tekrar Türkiye’de kampa girecek olan takım daha sonra 10-11 Temmuz’da Macaristanda düzenlenecek olan turnuvaya katılacak.

Anadolu Lisesi Spor Kulübü Ragby Takım hocası Selçuk Cömert, Mehmet Kahveci ve Milli Takımın en genç sporcusu Eyüp Ensar Daş (18) yaptıkları açıklama da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için var güçleri ile çalıştıklarını ifade ederken, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’a destekleri için teşekkür ettiler.

İki yıl boyunca Kandıra’da güzel bir çalışma yapıldığının ve takım olarak Türkiye birinciliği aldıklarının altını çizen üç genç açıklamalarını ‘’ Ragbi akıl, mantık ve mücadele sporu. Çok güzel bir spor. Amacımız ülkemizi iyi bir derece alarak Avrupa’nın bir üst ligine yükseltmek. İnşallah bu amaca ulaşacağız. ‘’şeklinde sürdürdü.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli Byükşehirİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nde sona yaklaşılıyor Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nde sona yaklaşılıyor
Judocular Avrupa arenasında Judocular Avrupa arenasında
DARICA BELEDİYESİ’NİN SPORDAKİ BAŞARISI SÜRÜYOR DARICA BELEDİYESİ’NİN SPORDAKİ BAŞARISI SÜRÜYOR
Olimpiyat vizesi alan milli karateci Eray Şamdan, adını tarihe yazdırmak istiyor: Olimpiyat vizesi alan milli karateci Eray Şamdan,...
Kansere yakalanan genç antrenör futbolla hayata tutundu Kansere yakalanan genç antrenör futbolla hayata...
Short Track milli takım sporcuları bisikletleriyle otomobil pistinde ter döktü Short Track milli takım sporcuları bisikletleriyle...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nde sona yaklaşılıyor
Gebze ile birlikte çevre ilçelerdeki sporculara hizmet verecek olan Gebze Sporcu Eğitim Merkezi inşasında...

Haberi Oku