Karateciler, ‘Dünya Şampiyonası’ yolcusu

Karate Ümit, Genç ve U21 Dünya Şampiyonası’nda Milli Takımımız adına mücadele edecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcularından Ömer Özer, Gülsen Demirtürk, Ekrem Altuner Yılmaz ve Rabia Şentürk bir araya geldi. Uluslararası şampiyonalarda birçok derecesi bulunan dört mavi beyazlı karateci, 22 Ağustos’ta Sakarya’da başlayan Ümit, Genç ve U21 Dünya Şampiyonası hazırlık kampına katıldı.

İDDİALI KAFİLE SAKARYA’DA HAZIRLANIYOR

İddialı kafilede Dünya ve Avrupa Şampiyonu isim Ömer Özer, 2 sene üst üste Avrupa 2.’si olan Gülsen Demirtürk, Avrupa 3.’sü Ekrem Altuner Yılmaz, Balkan 3.’sü Rabia Şentürk yer aldı. Millilere, Ümit-Genç-U21 Milli Takım Baş Antrenörü ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü karate antrenörlüğü görevini yürüten İbrahim Ercin eşlik etti.

“HEDEFİMİZ ALTIN MADALYA”

Uzun bir hazırlık süreci olduğunu belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü karate antrenörü İbrahim Erçin; “İlk önce Türkiye Şampiyonası’na hazırlandık. 3 ay sonra sporcularımız burada elde ettikleri başarılar ile Dünya Şampiyonası seçmeleri için 1,5 aylık bir hazırlık sürecine girdi. Şampiyonaya 4 sporcumuz ile katılacağız, bu kulübümüz için önemli bir başarı. Yaşadıklarımız alt yapımızın önemini gösteriyor. İlimizin gençlerinden yetiştirdiğimiz sporcuların böyle bir başarı kazanması bizim için tarif edilemez bir duygu. Dünya Şampiyonası’nda hedefimiz altın madalya” dedi.

“DÜNYA ŞAMPİYONASI BİZİM İÇİN BAŞLANGIÇ”

Kağıtspor Alt yapı antrenörü Mesut Kolaylı; ”Alt yapımız ve başarı sporcularımız ile üst düzey antrenmanlarımız devam ediyor. Dünya Şampiyonası’na 4 sporcu ile katılacağız. Bu bizim için başlangıç asıl hedefimiz olimpiyat” ifadelerini kullandı.

“ÇOK ÇALIŞARAK HAZIRLANDIK”

Türkiye Şampiyonası’ndan birinci çıkarak seçmelere katılan Ekrem Altuner Yılmaz; “Maça çok çalışarak iyi bir şekilde hazırlandık. Seçmeleri birinci olarak tamamladım. İnşallah Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğim. Dünya Şampiyonası’nda hedefimiz altın madalya, inşallah alıp hedeflerimiz doğrultusunda devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“HER RAKİBİMİZ BİRBİRİNDEN ZORLUYDU”

Kürsüde yer almak istediğini belirten Gülsen Demirtürk; “Çok mutluyum zorlu bir süreçten geçtik her rakibimiz bizim için zorluydu. Güzel sonuç elde ettik 4 arkadaşımız ile birlikte hedefimiz tabii ki şampiyonluk ama kürsünün her yeri güzeldir. Önemli olan mücadele etmek pes etmemek“ diye konuştu.

BAŞARI İLE DÖNECEĞİZ

Başarılarla dönmek istediklerini belirten Rabia Şentürk ise şöyle konuştu; “9 yıldır karate yapıyorum Kağıtspor’da. Türkiye Şampiyonası’nın üzerinden 1.5 ay geçti, şampiyonada istediğimiz sonuçları elde edememiştik ama yine de seçmelere katılmaya hak kazandık. 1.5 ay gibi bir sürede zorlu bir dönemden geçtik ve çok çalıştık zorlu maçları başarıyla geçtik emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyoruz. Dünya Şampiyonası’ndan başarı ile döneceğiz inşallah.”

ALTIN İLE DÖNECEĞİM

Altın Madalya ile yurda dönmek isteğini belirten Ömer Abdürrahim Özer de; “10 yıldır karate yapıyorum. 4,5 aylık uzun bir süreçten geçtik ama başarılarımızın meyvelerini topladık. Türkiye Şampiyonası’nda elde ettiğimiz başarılar ile seçmelere girdik ve Dünya Şampiyonası’na gitmeye hak kazandık. İnşallah Dünya Şampiyonası’ndan da başarıyla çıkacağız ve altın madalya ile yurda döneceğiz” diyerek duygularını dile getirdi.