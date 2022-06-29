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Kick Boks’un Şampiyonları Kocaeli’de Vitrine Çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kick Boks şampiyonası final maçları ve ödül töreni ile sona erdi

Kick Boks'un Şampiyonları Kocaeli'de Vitrine Çıktı

29 Haziran 2022 Çarşamba 21:43


‘Spor kenti Kocaeli’ vizyonu kapsamında sporun her türlüsüne ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, önemli bir organizasyonu daha başarıyla geride bıraktı. Bu kapsamda Türkiye Kick Boks Federasyonu işbirliğiyle Türkiye Kick Boks Şampiyonası düzenleyen Büyükşehir, 78 ilden 4 bin 850 sporcu, 490 antrenör ve 80 hakemi bir hafta boyunca Kocaeli’de ağırlayarak, kente kick boks ziyafeti sundu. 


KOCAELİ’DE BAŞARI KÜRSÜSÜNE ÇIKTILAR
Salon sporlarına verdiği önemin meyvelerini alan Büyükşehir, kusursuz bir organizasyona imza atarak başta sporcuların memnuniyetini kazandı. Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler kategorisinde başlayan şampiyona Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda yapılan final maçları ve ardından düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.  Heyecanlı ve bir o kadar da çekişmeli maçların izlendiği şampiyonada kick boksun en iyileri Kocaeli’de başarı kürsüsüne çıktı. 


MİLLİ TAKIM KADROSU OLUŞTURULDU
Kocaeli’de gerçekleştirilen kick boks şampiyonası şehre ayrı bir renk katarken, bu önemli şampiyonada dereceye giren sporcular kendi kategorilerinde ve kilolarında milli takım kadrosunu oluşturdu. Nefes kesen final maçlarının ardından dereceye giren sporcular, düzenlenen ödül töreninde madalyalarına kavuşarak büyük bir mutluluk yaşadı.


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