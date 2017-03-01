Kim düşecek?

Beylikbağıspor’la Denizliköyüspor arasında oynanacak olan baraj maçını kazanan ligde kalacak. Kaybeden takım 1.amatör kümeye düşecek. Amatör Süper Lig B Grubu’nda küme düşecek 3’üncü ve son takım, Denizli ve Beylikbağı arasında oynanacak baraj maçı sonunda belli olacak. Bilindiği gibi iki takımda normal sezonu 25 puanda tamamlamıştı. İki takımın ikili averajı eşit olduğu için statü gereği baraj maçı oynanacak. İlk maçı Beylikbağı, ikinci maçı ise Denizli Köyüspor 1-0’lık skorla kazanmıştı. Bir sezona bedel niteliği taşıyan karşılaşmanın programı açıklandı. Buna göre karşılaşma önümüzdeki cumartesi günü Şekerpınar Stadı’nda saat 16.00’da oynanacak.