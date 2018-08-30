Kocaeli Olimpiyat Yıldızları







2011 yılında cimnastiği Kocaeli’ne getiren ve kitlelere yaymak adına yüzlerce projeye imza atan kulüp aerobik cimnastik ve bayan artistik cimnastik branşlarından sonra şimdi de erkek artistik cimnastik branşında Türkiye’de ses getirmeyi hedefliyor.

2 yıl önce temelleri atılan Erkek Artistik Jimnastik Takımı sezonun 2. Yarışmasında 6 farklı alet olan; yer, atlama masası, erkek paralel, halka, kuplu beygir ve barfiks aletlerinde yarışarak ilimizi başarıyla temsil edecek.

İlimizin başarılı gençlerinden olan kulübün kurucusu ve Başkanı Tolga Havuç bir dizi açıklamalarda bulundu; ‘Olimpiyat Yıldızları Profesyonel Cimnastik Kulübü olarak; her geçen yıl büyük hedeflere koşuyoruz. Cimnastiğin dünyada zirve branşı olan erkek artistik branşına Kocaeli’nde büyük yatırımlar yapmaya başladık. Uzun vadede hedefimiz erkeklerde milli takımlara sporcu yetiştirmektir. İlk yıl olmasına rağmen büyük bir çıkış yapan takımımız ile ilk hedefimiz ise 2019 yılında şampiyonluk yaşamak olacaktır. Olimpiyat yıldızları cimnastiğin her alanında olduğu gibi burada da ilimizde ve ülkemizde söz sahibi olacaktır’ Dedi.

Kulübün resmi organlarından yapılan açıklamaya göre;

Konya kafile listesi;

Tolga Havuç-Kafile Başkanı

Hayrettin Şen-Antrenör

Sporcular;

Yalçın Çağan Ayhan

Arda Men

Furkan Akdeniz

Süleyman Mirza Atabay