Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Hodri Meydan taraftar grubu başkanı Enver Güler ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Samimi bir şekilde geçen görüşmede Kocaelispor’un şehrin tüm paydaşlarınca sahiplenilmesinin sağlanacağını söyleyen Başkan Büyükakın, “Kocaelispor, kentimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Şehir dayanışması ile Kocaelisporumuzun ulusal ve uluslararası başarılar kazanmasını destekleyeceğiz” dedi.

“KOCAELİSPOR’UN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kocaelispor’un sağlam ve sürdürülebilir bir ekonomik yapının kurulması için adımların atılmasının önemine de vurgu yapan Başkan Büyükakın, “Kocaelispor Markasının oluşturulabilmesi için her birimize sorumluluk düşmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar elimizden gelen desteği verdik. Bundan sonra da Kocaelispor’un yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Hodri Meydan taraftar grubu başkanı Enver Güler ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür ederek başarı dileklerini de sundu. Hodri Meydan taraftar grubu ayrıca bugüne kadar Kocaelispor’a sunduğu maddi ve manevi destek için de Büyükakın’a teşekkür etmeyi ihmal etmedi.